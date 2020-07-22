Оксана Федорова показала элегантный образ в духе Кейт Миддлтон
Фото: Instagram @fedorovaoksana
«Сегодня у меня особенный день. Горный воздух, свежие мысли и день рождения» — похвасталась Федорова в тексте поста. 22 июля отмечает свое 7-летие дочь модели Елизавета. В честь семейного праздника звезда выбрала элегантное платье-миди в нежном оттенке розовой пудры. Кокетливости образу добавляет цвет, нежный контрастный принт и пояс на талии, завязанный на бант.
Фото: Globallook
Летом именно такие наряды из легких летящих тканей предпочитают первые леди, среди которых Кейт Миддлтон и испанская королева Летиция. Как и монаршие особы, Оксана Федорова совместила изящное платье со стильной широкополой шляпкой в теплом песочном оттенке и эспадрильями — любимой обувью британских принцесс, которым необходимо следовать дресс-коду. Женственный образ известной модницы пришелся поклонникам по душе. «Такая изящная», «Очаровательная», «Вы прекрасны, Оксана», «Как красиво!» — пишут в комментариях.
Оксана Федорова смело позирует на фото не только «при параде», но и без капли макияжа. Поделиться секретом телеведущая и победительница конкурсов красоты решила и с простыми женщинами — многодетными мамами, девушками из малообеспеченных семей. Подробнее о новом благотворительном проекте звезды — на Passion.ru.
Фото: Instagram @fedorovaoksana, Globallook
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