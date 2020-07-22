Оксана Федорова показала элегантный образ в духе Кейт Миддлтон

Оксана Федорова смело позирует на фото не только «при параде», но и без капли макияжа. Поделиться секретом телеведущая и победительница конкурсов красоты решила и с простыми женщинами — многодетными мамами, девушками из малообеспеченных семей. Подробнее о новом благотворительном проекте звезды — на Passion.ru.

Фото: Instagram @fedorovaoksana, Globallook

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