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Платье-макси и головокружительные шпильки: Оксана Федорова выбрала необычный наряд для прогулки на яхте

Оксана Федорова отправилась на морскую прогулку, надев далеко не самый практичный, но очень яркий наряд. Мнение фолловеров разделилось – одни осыпали ведущую комплиментами, другие же посчитали, что она одета крайне неуместно.

«Люблю морские прогулки, особенно в ярких красках. Чудесное платье», – написала Федорова в своем Instaram. На ней – шелковое платье-макси цвета фуксии. Открытые плечи, глубокий V-образный вырез, пояс чуть выше линии талии и объемные рукава – детали создали эффектный образ, подчеркнувший стройную фигуру и бесконечные ноги звезды. Завершили total look в насыщенной гамме босоножки на шпильке в оттенке серебристый металлик.

Фото: Instagram

Вечерний образ во время дневной прогулки на яхте вызвал недоумение подписчиков. «И как на каблуках на яхту пустили?», «Шпильки здесь недопустимы – только спортивно-морской стиль», «Еще бы на слона в Индии залезла в таком прикиде!», – пишут в комментариях.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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