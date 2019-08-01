Платье-макси и головокружительные шпильки: Оксана Федорова выбрала необычный наряд для прогулки на яхте

Вечерний образ во время дневной прогулки на яхте вызвал недоумение подписчиков. «И как на каблуках на яхту пустили?», «Шпильки здесь недопустимы – только спортивно-морской стиль», «Еще бы на слона в Индии залезла в таком прикиде!», – пишут в комментариях.