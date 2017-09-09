СМИ обсуждают разлад в новой «семье» Федора Бондарчука

Свадьбы не будет!? Российские СМИ обсуждают расставание Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Причиной разлада стал, по сообщениям инсайдеров, фильм «Притяжение». Невесте режиссера не понравилось, что главная роль досталась не ей, а актриса Ирина Старшенбаум — возлюбленная Александра Петрова.

«Федя дал Паулине записать одну из лейтмотивных композиций. Спела очень прилично, вы же слышали. Но после этой истории они разъехались. Вообще не живут вместе и, по ходу, даже не встречаются», — цитирует EG.ru.