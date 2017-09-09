Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались из-за «измены» режиссера?
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СМИ обсуждают разлад в новой «семье» Федора Бондарчука
Свадьбы не будет!? Российские СМИ обсуждают расставание Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Причиной разлада стал, по сообщениям инсайдеров, фильм «Притяжение». Невесте режиссера не понравилось, что главная роль досталась не ей, а актриса Ирина Старшенбаум — возлюбленная Александра Петрова.
«Федя дал Паулине записать одну из лейтмотивных композиций. Спела очень прилично, вы же слышали. Но после этой истории они разъехались. Вообще не живут вместе и, по ходу, даже не встречаются», — цитирует EG.ru.
Ни Паулина, ни Федор, о романе которых впервые заговорили осенью 2015 года, пока никак не комментировали эти сообщения. Была ли ссора, и повлиял ли на нее тот факт, что режиссер до сих пор так и не оформил развод со Светланой Бондарчук после 25 лет совместной жизни — неизвестно.
Фото: globallookpress.com, starface.ru, кадры из фильма