В прошлом году Федор и Светлана Бондарчук объявили о разводе спустя 25 лет брака.

Через некоторое время режиссер представил общественности свою новую возлюбленную Паулину Андрееву, появившись с ней на красной дорожке фестиваля «Кинотавр-2016». Затем в СМИ появилась информация, что Федор сделал избраннице предложение и в скором времени пара планирует пожениться.

Однако свадьбы может и не быть, ведь режиссер до сих пор находится в браке со Светланой. Эту информацию сообщила мама Бондарчука Ирина Скобцева. В разговоре с журналистами она заявила, что относится к Паулине хорошо, однако Федор все еще женат.

«К Паулине Андреевой я отношусь с четырьмя плюсами. Она прекрасная актриса и замечательный человек. Кстати, Федор еще не развелся со Светланой», — цитирует Ирину портал «СтарХит».