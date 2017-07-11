34-летняя МакSим скоро станет многодетной мамой, уверены поклонники

В своем блоге артистка опубликовала фотографию, на которой сидит на шпагате, и пожаловалась, что пока ей нельзя заниматься спортом.

Певица МакSим воспитывает двух очаровательных дочек. Старшая, восьмилетняя Александра, родилась в первом браке звезды со звукорежиссером Алексеем Логовцовым. Младшая, двухлетняя Мария — в ее отношениях с бизнесменом Антоном Петровым, который оставил певицу ради другой женщины . Поклонники уверены: двумя малышками ограничиваться не стоит. Сегодня у них появился повод полагать, что МакSим станет многодетной мамой.

«Чет подазрительна...», «Что это означает. Мы должны ждать какой-то новости? Типа бебик будет?», «Беременность», «Вроде как то писали, что Маришка беременна», «У нее уже есть двое деток))) ожидаем третьего», «Ваай», — возбудились нетерпеливые фанаты.

«Мало ли что может быть у человека. Но всегда думают о том, что она беременна. Причем один сказал, а все повторяют. Ну камон, люди, угомонитесь», «С чего вы вообще взяли что она беременна? У нее разве не может быть других противопоказаний? Такие все умные вообще», «Все подумали, что беременная из-за того,что у Марины в конце надписи знаку мужское/женское», «А почему нельзя заниматься спортом?», «Осмелюсь предположить, что это как то связано с недавним плохим самочувствием в середине июня», — обсуждают другие.

Фото: instagram.com, globallookpress.com