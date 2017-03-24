Ситуация с запретом участнице, представляющей Россию, участвовать в конкурсе, становится все больше похожей на фарс

В службе безопасности Украины заявили, что ранее принятое решение о запрете въезда на украинскую территорию для участия в конкурсе «Евровидение» российской певице Юлии Самойловой пересмотрено не будет.

«Мы свое слово сказали. Мы сделали то, что должны были сделать», — цитирует советника главы СБУ Юрия Тандита ТАСС.

Тем временем организаторы конкурса заявили, что будут добиваться возможности для Юлии Самойловой выступить в Киеве. «Предпочтительное для нас решение состоит в том, чтобы российская артистка выступила в Киеве, и мы продолжаем напряженно работать, чтобы этого достичь», — заявил официальный представитель Европейского вещательного союза Дэвид Гудман.



Юлию Самойлову продолжают поддерживать коллеги и поклонники по всему миру. Клип на ее песню Flame Is Burning, с которой она должна представить Россию на «Евровидении», набрал на YouTube более миллиона просмотров. Певица поблагодарила всех в Instagram:

«Хочу выразить огромную благодарность всем, всем, всем за теплые слова в мой адрес! Спасибо, мои дорогие друзья! Я счастлива, что вас так много! А еще, особенное спасибо хочу сказать моим коллегам по сцене, всем, кто поддерживает меня! ЛЮБЛЮ ВАС! ВСЕМ СЕРДЦЕМ!!!».