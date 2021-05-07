Евгения Лоза впервые рассказала о тяжелом разводе с Антоном Батыревым — «Не общаюсь с ним»
Фото: Instagram/@loza_jenya
Как уточнила звезда, расставание было для нее шоком, но она не жалеет о принятом решении. Они поженились в августе 2019 года. Поклонникам Евгения и Антон казались идеальной парой, но уже весной 2020 года грянул развод. Лоза редко комментирует личную жизнь, однако она призналась, что это был тяжелый период. «Нельзя сказать, что мы просто взяли и развелись внезапно. Тут была целая группа факторов. С Антоном я не общаюсь», - подчеркнула она в Instagram.
Актриса уточнила, что не хранит обид на бывшего супруга и желает ему счастья. Артист сейчас в других отношениях, но Лоза не ревнует.
«Мужчины вообще быстрее входят в новые отношения. Это нам, женщинам, нужно подумать, порефлексировать. Так что это нормально», - отметила Евгения.
Звезда не стала отвечать на вопросы по поводу новых отношений и поклонников. Она уверена, что еще не познакомилась с мужчиной всей своей жизни. «Думаю, своего будущего супруга я еще не встретила. А может встретила, но пока не в курсе, что нам суждено быть вместе», - добавила она. Евгения Лоза сосредоточилась на работе и творчестве.
Фото: Instagram/@b.a.t.o.n, Instagram/@loza_jenya
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