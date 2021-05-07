Евгения Лоза впервые рассказала о тяжелом разводе с Антоном Батыревым — «Не общаюсь с ним»

Актриса уточнила, что не хранит обид на бывшего супруга и желает ему счастья. Артист сейчас в других отношениях, но Лоза не ревнует.

«Мужчины вообще быстрее входят в новые отношения. Это нам, женщинам, нужно подумать, порефлексировать. Так что это нормально», - отметила Евгения.

Звезда не стала отвечать на вопросы по поводу новых отношений и поклонников. Она уверена, что еще не познакомилась с мужчиной всей своей жизни. «Думаю, своего будущего супруга я еще не встретила. А может встретила, но пока не в курсе, что нам суждено быть вместе», - добавила она. Евгения Лоза сосредоточилась на работе и творчестве.