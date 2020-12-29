Антон Батырев поделился нежным фото с новой возлюбленной: «Спасибо, 2020»

Поклонники Батырева осыпали пару комплиментами:

«Как будто не было до у вас, И будто не будет после. И вот уж не отвести глаз, От той, что теперь твой Космос! Красивые», «Очень сильное фото. Желаю сохранить чувства», «Очень красивые. Счастья вам и любви. Навечно», «Так выглядит счастье... До мурашек», «Счастья и тепла в отношениях в новом году», «А кому-то счастья привалило», «Чувствуется теплота в этом фото», «Берегите ваши отношения, очень рады за вас», «Такая теплота и уют на душе, становится тепло от таких фото...», «Какая она красотка».