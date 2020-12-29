Антон Батырев поделился нежным фото с новой возлюбленной: «Спасибо, 2020»
Фото: www.instagram.com/b.a.t.o.n/
Антон Батырев поделился нежным фото со своей новой возлюбленной по имени Анна. Кадр из теплой романтической фотосессии актер опубликовал в своем блоге, отметив любимую. Подписчики актера отметили, что девушка чрезвычайно похожа на бывшую любовь Батырева, актрису Евгению Лозу, с которой они недавно расстались.
В подписи к публикации Антон поблагодарил непростой 2020 год за то, что в его жизни появилась Анна.
Поклонники Батырева осыпали пару комплиментами:
«Как будто не было до у вас, И будто не будет после. И вот уж не отвести глаз, От той, что теперь твой Космос! Красивые», «Очень сильное фото. Желаю сохранить чувства», «Очень красивые. Счастья вам и любви. Навечно», «Так выглядит счастье... До мурашек», «Счастья и тепла в отношениях в новом году», «А кому-то счастья привалило», «Чувствуется теплота в этом фото», «Берегите ваши отношения, очень рады за вас», «Такая теплота и уют на душе, становится тепло от таких фото...», «Какая она красотка».
Фото и видео: Instagram Антона Батырева
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