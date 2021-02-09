Евгений Папунаишвили объявил о закрытии своих школ танцев: «Черная полоса?»
Фото: @e_papunaishvili/ Instagram
Артист пока не смог объяснить, с чем связано закрытие школы. В своем микроблоге Евгений написал: «Дорогие друзья! Хотел бы сообщить Вам о приостановке деятельности моих школ танцев! Благодарю судьбу и Всех Вас , кто принимал участие в развитии данного проекта: учеников, преподавателей, менеджерский и управленческий состав, моих партнеров. Это был прекрасный период моей жизни . Мне нужно некоторое время для того, чтобы подвести итоги, и , по возможности, ответить на все Ваши вопросы. Последующая информация будет на сайте школы и в моих соцсетях! С уважением, Евгений Папунаишвили». Фолловеры, узнав о новости, предположили, что у танцора в жизни наступила «черная полоса».
Фото: @e_papunaishvili/ Instagram
Напомним, что на днях хореограф и его жена подтвердили свое расставание. Евгений не стал ничего комментировать, а его жена Салима Бижабер опубликовала список претензий к мужу. По словам супруги хореографа, в предстоящем разводе нет ее вины. Ради семейного счастья Салима старалась бороться за отношения с мужем. Но последней каплей стали его измены, которые она не смогла простить. «Да, увы, мы разводимся. Я закрывала глаза на многое, я прощала, верила и возвращала! Но, к сожалению, сохранить семью не удалось, измены я не прощаю!», — написала экс-возлюбленная танцора.
К слову, недавно мы писали, как жена Евгения Папунаишвили раскрыла правду о расставании с мужем: «Измены не прощаю». На днях супруги подтвердили свое расставание. По словам инсайдеров, слухи о проблемах в семье появились еще осенью, но хореограф пытался их опровергнуть.
Фото и видео: @e_papunaishvili/ Instagram
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