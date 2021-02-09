Евгений Папунаишвили объявил о закрытии своих школ танцев: «Черная полоса?»

Напомним, что на днях хореограф и его жена подтвердили свое расставание. Евгений не стал ничего комментировать, а его жена Салима Бижабер опубликовала список претензий к мужу. По словам супруги хореографа, в предстоящем разводе нет ее вины. Ради семейного счастья Салима старалась бороться за отношения с мужем. Но последней каплей стали его измены, которые она не смогла простить. «Да, увы, мы разводимся. Я закрывала глаза на многое, я прощала, верила и возвращала! Но, к сожалению, сохранить семью не удалось, измены я не прощаю!», — написала экс-возлюбленная танцора.

К слову, недавно мы писали, как жена Евгения Папунаишвили раскрыла правду о расставании с мужем: «Измены не прощаю». На днях супруги подтвердили свое расставание. По словам инсайдеров, слухи о проблемах в семье появились еще осенью, но хореограф пытался их опровергнуть.