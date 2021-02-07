Стали известны новые подробности развода Евгения Папунаишвили с супругой

По словам супруги хореографа, в предстоящем разводе нет ее вины. Ради семейного счастья Салима старалась бороться за отношения с мужем. Но последней каплей стали его измены, которые она не смогла простить. «Да, увы, мы разводимся. Я закрывала глаза на многое, я прощала, верила и возвращала! Но, к сожалению, сохранить семью не удалось, измены я не прощаю!» — написала экс-возлюбленная танцора.

В комментариях Бижабер настойчивые поклонники сразу же начали писать свои догадки насчет тяжелых взаимоотношений пары. Из-за этого бывшая жена Евгения уточнила, что были в их паре и радостные времена, а неверность супруга проявилась лишь в последнее время. «Давайте не будем придумывать того, чего нет. Ситуация с изменой длилась в последнее время нашей семейной жизни, а не все пять лет! Прошу вас быть тактичными и не придумывать новые подробности», — заявила она.

Напомним, что роман хореографа и итальянского стилиста и танцовщицы развивался очень стремительно. Мужчина познакомил избранницу с родителями всего через два месяца после знакомства. А на свадьбе девушка уже была в интересном положении.