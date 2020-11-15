Евгений Кулик впервые стал отцом

«Друзья! Вот ещё одна причина почему наши скетчи с Ригиной временно приостановились. Готовили вам сюрприз. В общем, мы стали родителями чудесной девчонки!», – подписал фотографию Евгений.

Его жена тоже опубликовала пост. Она трогательно подписала фотографию, на которой держит фотографию с УЗИ.

«У нас появилась булочка, которая пахнет карамельками!», – поделилась с подписчиками эмоциями Ригина.

Поклонники пары пришли в восторг от увиденного. Они принялись поздравлять новоиспеченных родителей.

«Вот это да! Вот это новость!», «Это невероятно! Поздравляем, вы лучшие!», «Ураааа, счастья вам! Здоровья вам и радости, солнышки! Будьте самыми счастливыми», «Какие крошки!», «Как же я рада за вас», «Я рыдаю, как же это мило», «Крепкого здоровья вам, вы огромные молодцы», «Счастья вашей семье», «Здоровья вам, благополучия и исполнения желаний!», «Какое чудо!», «Здоровья крошке, а вам терпения и любви», – написали они в комментариях.