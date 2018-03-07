Сергей Шнуров и Александра Бортич показали звездам, как быстро похудеть ради любви
Вчера вечером в Москве прошла премьера комедии «Я худею». На красной дорожке появились исполнители главных ролей Александра Бортич, Сергей Шнуров, Роман Курцын, а также другие российские знаменитости.
Не так давно молодая актриса Саша Бортич набрала 20 килограммов, и некоторые сплетники даже решили, что девушка беременна. Однако выяснилось, что в то время звезда просто работала над ролью в комедии «Я худею» и в процессе съемок сбросила лишний вес (героиня Саши, москвичка по имени Аня, решила кардинально изменить свою жизнь).
Александра продемонстрировала изменившуюся и очень женственную фигуру на красной дорожке премьеры фильма, прошедшей вчера вечером. Компанию ей составили коллеги — рокер Сергей Шнуров, актеры Роман Курцын и Евгений Кулик.
Также на мероприятии были замечены Дарья Чаруша, Алена Долецкая, супруга лидера «Ленинграда» Матильда Шнурова, рэпер ST с женой и другие знаменитости.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Еще по теме
Популярное
Обсуждаемое