Сергей Шнуров и Александра Бортич показали звездам, как быстро похудеть ради любви

Не так давно молодая актриса Саша Бортич набрала 20 килограммов, и некоторые сплетники даже решили, что девушка беременна. Однако выяснилось, что в то время звезда просто работала над ролью в комедии «Я худею» и в процессе съемок сбросила лишний вес (героиня Саши, москвичка по имени Аня, решила кардинально изменить свою жизнь).