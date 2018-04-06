Звезда фильма «Я худею» Евгений Кулик женился на давней возлюбленной

«Свадьба была сегодня в Москве, но пока мы празднуем ее в тесном кругу, — поделился актер с порталом Super.ru. — В выходные думаем нормально гульнуть в Подмосковье: снимем дом или базу, соберем друзей. Регина сделала мне предложение, а я не смог устоять. Разбудила с утра и говорит: все, пора. Я говорю: «Не, ну давай хотя бы через неделю». Все, неделя прошла».

Фото: Instagram