Звезда фильма «Я худею» Евгений Кулик женился на давней возлюбленной

В микроблогах Евгения Кулика и Регины Гайсиной неожиданно появились свадебные фото и видео. Оказалось, пара действительно стала мужем и женой.
«Он мой! #куликдататарочка», — так подписала девушка трогательный снимок с новоиспеченным супругом.
«Свадьба была сегодня в Москве, но пока мы празднуем ее в тесном кругу, — поделился актер с порталом Super.ru. — В выходные думаем нормально гульнуть в Подмосковье: снимем дом или базу, соберем друзей. Регина сделала мне предложение, а я не смог устоять. Разбудила с утра и говорит: все, пора. Я говорю: «Не, ну давай хотя бы через неделю». Все, неделя прошла».
Фото: Instagram