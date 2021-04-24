«Это не эскортницы»: задержанный за съемку голых моделей дал первое интервью

«19 дней я находился в тюрьме. И хотя генеральная прокуратура установила, что оснований для возбуждения уголовного или административного дела нет, законы и порядки ОАЭ такие, что при наличии подозрений на правонарушение тебя сначала сажают в тюрьму, а потом очень медленно разбираются.

В тюрьме первые два дня я ничего не ел и не пил, потому что питьевой воды там не было. Я добивался возможности совершить звонки. Так ситуация несколько улучшилась: у меня появилась связь, друг прилетел и передал мне деньги, я смог купить воду. Тем не менее я продолжал находиться в помещении, где 24 часа в сутки светит люминесцентный свет, который невозможно выключить, где люди спят на полу, и где нужно драться, чтобы получить матрас», — рассказал Алекс Концов.

Он поведал и о том, как происходило задержание. «Мне позвонил управляющий моего здания, поскольку мы хорошо знакомы. Ко мне в квартиру часто приходит большое количество гостей — и 30, и 40 человек — и никаких эксцессов никогда не было. По телефону мне сказали, что есть какие-то вопросы, и я приехал к дому «просто пообщаться». Общение затянулось...

В доме есть камеры: известно, кто и когда заходил и сколько времени провел в квартире. В квартире девушки провели не больше 30 минут, но поскольку ситуация развивалась крайне стремительно и в первый же день ролик собрал 10 миллионов просмотров, они решили, что по их законам (которые абсолютно не ценят человеческую свободу, время и здоровье) свидетель ты или нет — нужно «посидеть» до выяснения.

По моим данным, человек, который действительно снял этот ролик, до сих пор в тюрьме. Про его судьбу я не узнавал, мне было важно помочь украинским девушкам и себе самому. На данный момент всех отпустили, кроме Виталия», — сообщил мужчина в интервью. Напомним, что Виталий Гречин — галерист, которого обвинили в организации скандальной фотосъемки.

После задержания подозреваемый пять часов сидел в помещении с кондиционером при температуре 16 градусов в шортах. По его словам, в Дубае так принято. Прежде чем поговорить с человеком, они должны морозить человека. «У меня есть копия документа прокуратуры, где указано, что в отношении меня и девушек нет оснований для возбуждения дела. Также нет оснований, чтобы наложить на меня штраф. Они интересовались, проверяли телефоны, делали обыски. Они проверили и установили, что все их подозрения оказались излишними» — заключил гость интервью.