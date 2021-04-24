«Это не эскортницы»: задержанный за съемку голых моделей дал первое интервью
Фото: @alexkontsov/Instagram
Напомним, в начале апреля появилась видеозапись в сети, на которой девушки устроили откровенную фотосессию на балконе гостиницы Dubai Marina в центре города. Они без одежды танцевали на камеру и видимо, даже не предполагали, что их могут заметить. Видео с россиянками попало в социальные сети 3 апреля. Его снял очевидец, находившийся в тот момент на балконе.
Кадры вызвали негодование властей и общественности, так как в ОАЭ действуют строгие религиозные законы, подобное поведение там непозволительно. Свидетель «голой» фотосессии вызвал полицию.
В СМИ ходили слухи о том, что теперь всем участникам придется выплачивать крупный штраф, а где-то даже писали о том, что их могут лишить свободы на несколько лет. Позднее стало известно, что в результате проверок местные власти приняли решение депортировать участников скандала. Обвинения с основателя Involta сняли полностью. Теперь он решил дать откровенное интервью изданию Lenta.ru.
«19 дней я находился в тюрьме. И хотя генеральная прокуратура установила, что оснований для возбуждения уголовного или административного дела нет, законы и порядки ОАЭ такие, что при наличии подозрений на правонарушение тебя сначала сажают в тюрьму, а потом очень медленно разбираются.
В тюрьме первые два дня я ничего не ел и не пил, потому что питьевой воды там не было. Я добивался возможности совершить звонки. Так ситуация несколько улучшилась: у меня появилась связь, друг прилетел и передал мне деньги, я смог купить воду. Тем не менее я продолжал находиться в помещении, где 24 часа в сутки светит люминесцентный свет, который невозможно выключить, где люди спят на полу, и где нужно драться, чтобы получить матрас», — рассказал Алекс Концов.
Он поведал и о том, как происходило задержание. «Мне позвонил управляющий моего здания, поскольку мы хорошо знакомы. Ко мне в квартиру часто приходит большое количество гостей — и 30, и 40 человек — и никаких эксцессов никогда не было. По телефону мне сказали, что есть какие-то вопросы, и я приехал к дому «просто пообщаться». Общение затянулось...
В доме есть камеры: известно, кто и когда заходил и сколько времени провел в квартире. В квартире девушки провели не больше 30 минут, но поскольку ситуация развивалась крайне стремительно и в первый же день ролик собрал 10 миллионов просмотров, они решили, что по их законам (которые абсолютно не ценят человеческую свободу, время и здоровье) свидетель ты или нет — нужно «посидеть» до выяснения.
По моим данным, человек, который действительно снял этот ролик, до сих пор в тюрьме. Про его судьбу я не узнавал, мне было важно помочь украинским девушкам и себе самому. На данный момент всех отпустили, кроме Виталия», — сообщил мужчина в интервью. Напомним, что Виталий Гречин — галерист, которого обвинили в организации скандальной фотосъемки.
После задержания подозреваемый пять часов сидел в помещении с кондиционером при температуре 16 градусов в шортах. По его словам, в Дубае так принято. Прежде чем поговорить с человеком, они должны морозить человека. «У меня есть копия документа прокуратуры, где указано, что в отношении меня и девушек нет оснований для возбуждения дела. Также нет оснований, чтобы наложить на меня штраф. Они интересовались, проверяли телефоны, делали обыски. Они проверили и установили, что все их подозрения оказались излишними» — заключил гость интервью.
На вопрос, кем же на самом деле являлись девушки, Концов ответил следующее: «Важно понимать, что это не проститутки. Они отдыхали с Виталием. Они часто ездят по разным странам. Поскольку у меня квартира находилась в новом здании с классным рестораном, бассейном и прочим, они приехали туда провести день. Они проводили там время, фотографировались, это все происходило в публичном пространстве, там было много других людей. Они попросили у меня разрешения зайти в квартиру переодеться. Там был еще парень — фотограф, он предложил им сняться на балконе. Они были там одну минуту, но эта минута стала судьбоносной». Он также отметил, что в крови участниц не было обнаружено запрещенных веществ. Алекс попросил учесть тот факт, что девушки приличные.
О том, как сложилась их судьба после скандала, основатель Involta тоже подробно рассказал.
«В женском отделении я не был, но я передавал им деньги и по разговорам знаю, что у них было гораздо чище. Но при этом у них не было телефонной связи. В принципе, такая возможность была только у меня и еще одного русского парня. Через неделю пребывания там мне удалось договориться, чтобы нам всем выдали мыло.
Была еда, но тюремная еда — отвратительна. Там можно было заказать еду в столовой, и именно на это я давал им деньги. Столовых приборов там тоже не было. Ни одному человеку не дали возможность пообщаться ни с одним адвокатом» — подытожил Концов.
Фото: @alexkontsov/Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!