Ургант пошутил о голых девушках на балконе в Дубае — «Съемки шоу "Холостяк"»

Он высказал необычные версии, зачем голые модели вышли на балкон без одежды. По словам звезды, это могут быть не модели, а научные сотрудники какой-нибудь лаборатории, которые вышли на солнце, чтобы убивать коронавирус.

Еще одной версией он назвал съемки программы «Холостяк», в котором сердце знаменитого рэпера Тимати пытаются завоевать россиянки. «Я думаю, что Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода "Холостяка" в номере, и он попросил их выйти», — пошутил Ургант.