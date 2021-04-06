Ургант пошутил о голых девушках на балконе в Дубае — «Съемки шоу "Холостяк"»
Фото: Instagram/@urgantcom
Он высказал необычные версии, зачем голые модели вышли на балкон без одежды. По словам звезды, это могут быть не модели, а научные сотрудники какой-нибудь лаборатории, которые вышли на солнце, чтобы убивать коронавирус.
Еще одной версией он назвал съемки программы «Холостяк», в котором сердце знаменитого рэпера Тимати пытаются завоевать россиянки. «Я думаю, что Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода "Холостяка" в номере, и он попросил их выйти», — пошутил Ургант.
Фото: Instagram/@holostyak.tnt.official
Напомним, девушки решили устроить откровенную фотосессию на балконе гостиницы Dubai Marina в центре города. Они без одежды танцевали на камеру и не предполагали, что их могут заметить. Видео с россиянками попало в социальные сети 3 апреля. Его снял очевидец, находившийся в тот момент на балконе.
Кадры вызвали негодование властей и общественности, так как в ОАЭ действуют строгие религиозные законы, подобное поведение там непозволительно. Свидетель «голой» фотосессии вызвал полицию.
Фото: Instagram/@urgantcom, Instagram/@holostyak.tnt.official
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!