Стала известна судьба моделей с провокационной фотосессии в Дубае

Власти Дубая решили проявить снисходительность и не наказывать в полной мере участников скандальной фотосессии. Так, девушек заметили обнаженными на балконе одного из отелей, что является неприемлемым для этой страны.

По закону девушкам грозило тюремное заключение до полугода и штраф в размере 1600 долларов с каждой, поскольку это приравнивается к непристойному поведению в публичном месте и производству порнографии.

Однако, как пишет телеграм-канал Baza, в итоге было принято решение просто депортировать всех участников фотосессии, в том числе IT-предпринимателя Алексея Концова, якобы организатора фотосессии - сам он это не подтвердил. Другим предполагаемым организаторам, украинскому бизнесмену Виталию Гречину и фотографу Александру Тену, удалось покинуть страну до задержания.

«Генеральная прокуратура Дубая завершила расследование публикации видеоролика, которая противоречила закону ОАЭ. Участники инцидента будут депортированы из ОАЭ. Больше комментариев по этому поводу сделано не будет», – говорилось в сообщении властей Дубая.