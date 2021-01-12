«Эталон стиля»: Лайма Вайкуле собрала комплименты за молодежный образ в спущенных штанах

«Обожаю вас! Вы для меня эталон стиля!», «Я вас даже не узнала, вы изменились. Отлично выглядите», «Какая вы красивая. С днем рождения Раймонда Волдемаровича», «Восхищаюсь», «Лайма, ну какая же вы классная! Самые сердечные поздравления! Счастья вам, здоровья и долгие годы творчества! Мы вас очень любим», «Желаю вам долгих-долгих лет сотрудничества и сотворчества с ним», «Лайма, вы лучше всех!», «От вас глаз не отвести», — прокомментировали поклонники Лаймы.

Накануне Нового года Вайкуле поздравила поклонников с праздником и удивила их своей свежестью и моложавостью.

2020 год разлучил Лайму Вайкуле с лучшей подругой Аллой Пугачевой. Знаменитости регулярно проводили время вместе, когда Пугачева и Галкин приезжали в отпуск в Юрмалу. Певицы записывали забавные видео, называя себя дамами с дюн.