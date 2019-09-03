«Молодцы, зажигают»: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле задорно спели один из хитов Примадонны

Подписчики Максима оставили под роликом множество комментариев: одни хвалили Лайму Вайкуле и Аллу Пугачеву за задор, другие критиковали за слабое исполнение. «Молодцы, зажигают , только уже помедленней !!!», «Мне бы так зажигать в их годы», «Пугачева - это уже историческая личность! Она была революционеркой в советской эстраде!», «на позитиве всегда.долгих вам лет жизни и всех благ,радуйте нас как можно дольше.зажигалочки», - написали поклонники артисток (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

«Голос уже не тот ,не очень то», - написали те, кому исполнение не понравилось. На что последовали ответы: «Зачем им уже голос? Они и без голоса уже легенды!», «Они свое уже отпели теперь веселятся и поют для себя».

А вам понравилось, как спели Алла и Лайма?