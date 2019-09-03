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«Молодцы, зажигают»: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле задорно спели один из хитов Примадонны

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева

Фото: Instagram

Поклонникам выступление понравилось, но нашлись и критики.

Максим Галкин разместил в Instagram новое видео с женой Аллой Пугачевой и ее подругой Лаймой Вайкуле. В ролике артистки исполняют перед друзьями один из хитов Аллы Борисовны «Лето, ах, лето». Обе певицы выглядят великолепно для своего возраста и поют с удовольствием.

Подписчики Максима оставили под роликом множество комментариев: одни хвалили Лайму Вайкуле и Аллу Пугачеву за задор, другие критиковали за слабое исполнение. «Молодцы, зажигают , только уже помедленней !!!», «Мне бы так зажигать в их годы», «Пугачева - это уже историческая личность! Она была революционеркой в советской эстраде!», «на позитиве всегда.долгих вам лет жизни и всех благ,радуйте нас как можно дольше.зажигалочки», - написали поклонники артисток (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

«Голос уже не тот ,не очень то», - написали те, кому исполнение не понравилось. На что последовали ответы: «Зачем им уже голос? Они и без голоса уже легенды!», «Они свое уже отпели теперь веселятся и поют для себя».

А вам понравилось, как спели Алла и Лайма?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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