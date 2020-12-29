Стильная, молодая: фанаты не узнали Лайму Вайкуле в новогоднем видео
Фото: Starface
Лайма Вайкуле поздравила поклонников с новым годом. Она записала праздничное видео у своей красивой и живой елки. Певица выразила надежду, что год Быка будет лучше, чем уходящий високосный год Крысы. «Елочка у меня белая, из леса. Только шишки и мои гномики. Один из них в маске, остальные уже вакцинированные», — пошутила артистка.
Фанаты поблагодарили ее за теплые пожелания и отметили, как прекрасно выглядит Лайма в свои годы. Некоторые признались, что даже не узнали любимую певицу.
«С Новым годом! Здоровья и хороших новостей!», «Лаймочка, любимая наша», «Какая же вы красивая», «Даже не сразу узнала вас», «Лайма шикарная, как всегда! С наступающим! Здоровья и благополучия!», «Вот теперь точно праздник к нам приходит», «Дорогая наша Лаймочка, с наступающими праздниками! И правда, сил уже совсем нет ждать встречи с вами. Все наладится обязательно, и все еще встретимся на концертах. Очень рады вас видеть, очень любим, и очень скучаем», — прокомментировали друзья и поклонники Вайкуле.
Лайма все время проводит в своем доме в Юрмале. В этом году из-за пандемии и закрытых границ даже не состоялась ее встреча с близкой подругой Аллой Пугачевой. Каждый год Примадонна и Максим Галкин с детьми ездили в летний отпуск на побережье Рижского залива. Но коронавирус внес свои коррективы, и семья не покидала свой замок.
Фото и видео: Instagram Лаймы Вайкуле, Starface
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