Если семья против: эксперт назвал способ доказать родство внебрачного сына Абдулова по ДНК

Выяснилось, что он родился в Казахстане, где живет его мать Ольга Коваль. С ней Абдулов познакомился на съемках детектива «Десять негритят», девушка работала на съемочной площадке швеей. Отношения закончились быстро, а через 9 месяцев родился мальчик.

Александр Коваль, который сейчас живет и работает в Москве, заявил, что ему не нужна ни слава, ни наследство, он лишь желает знать, есть ли у него родство с предполагаемым отцом. Но, так как Александра Абдулова несколько лет нет в живых, сделать генетическую экспертизу с ним не получится. Доказать связь выйдет, только если на анализ ДНК пойдет его дочь Евгения.

В интервью «Комсомольской правде» руководитель лаборатории ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра РАМН Александр Поляков отметил, что биоматериал покойного актера можно выделить из пиджака, который он носил (его не стирали долгие годы, иначе бы фото испортилось).

«Современные технологии не ставят четких временных рамок для выделения ДНК из образцов одежды и с других предметов. Все зависит от их состояния, условий хранения. В моем опыте есть история выделения ДНК из дореволюционного образца. Правда, речь идет о гистологическом образце, который хранился на лабораторном стекле. Есть вероятность, что ткани пиджака при отсутствии стирки сохранили ДНК хозяина. Однако надо понимать, что это сложное исследование. Такой анализ нельзя проводить в частных лабораториях, они не владеют подобными технологиями. Исследование в нашей стране проводят только три лаборатории», — отметил эксперт.

Напомним, что Александр Абдулов был женат дважды. В браке с первой женой Ириной Алферовой (ранее она высказалась насчет внебрачного сына актера) он растил приемную дочь Ксению. Во втором браке с Юлией Абдуловой у звезды советского экрана родилась дочь Женя.