Любовница Александра Абдулова рассказала о его «внебрачном сыне» — кто он и сколько ему лет
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Фото: Igor Gnevashev/ Global Look press
Александр Абдулов был женат дважды: первой супругой актера была Ирина Алферова, второй — юрист Юлия Мешина (после замужества Абдулова). Радость отцовства актер познал незадолго до смерти — в 2007-м Юлия родила единственную дочь Александра Женю.
Но до сих пор появляются женщины, заявляющие, что у Александра Абдулова были внебрачные дети. Так, одна из бывших пассий актера Виктория Лановская рассказала в интервью «Комсомольской правде», что где-то живет внебрачный сын актера, которому по предварительным подсчетам должно быть около 30 лет.
Виктория призналась, что нашла в потайном кармане дорого пиджака Абдулова фото мальчика лет трех. На обратной стороне фотокарточки стояла подпись: «Саша, это твой сын. Оля».
Как пиджак Armani, в котором Александр Абдулов снимался в одном из самых известных своих фильмов «Гений», оказался у Лановской? После смерти актера все его вещи хранила мать. Когда и ее не стало, вещи оказались у вдовы брата актера Роберта — Альбины Абдуловой. ПО словам Лановской, у нее всегда были с Альбиной теплые отношения. И та, подарила на память экс-возлюбленной актера его вещь.
Лановская нашла фото мальчика, когда проверяла карманы перед сдачей одежды в химчистку. Виктория в беседе отмечает, что родить от Абдулова мечтали сотни женщин, многие заявляли, что являются матерями его внебрачных детей... Но она сомневается, что актер стал бы носить в потайном месте фото чужого ему ребенка.
И если у звезды российского кино на самом деле были дети от любовниц, почему они лично не заявляют о себе?
Вдова Александра Абдулова Юлия редко общается с прессой. Единственная дочь актера, 14-летняя Женя тоже сторонится светской жизни. Но в 2017 году девочка снялась в фильме «Любовь и сакс».
Фото и видео: Instagram, Russian Look, Mikola Gnisyuk, Gennadii Usoev, Igor Gnevashev/ Global Look press, кадры программы «Юлия Абдулова. Моя Исповедь»/ НТВ, кадр фильма «Любовь и сакс», Passion.ru