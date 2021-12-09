Любовница Александра Абдулова рассказала о его «внебрачном сыне» — кто он и сколько ему лет

Но до сих пор появляются женщины, заявляющие, что у Александра Абдулова были внебрачные дети. Так, одна из бывших пассий актера Виктория Лановская рассказала в интервью «Комсомольской правде», что где-то живет внебрачный сын актера, которому по предварительным подсчетам должно быть около 30 лет.

Виктория призналась, что нашла в потайном кармане дорого пиджака Абдулова фото мальчика лет трех. На обратной стороне фотокарточки стояла подпись: «Саша, это твой сын. Оля».

Как пиджак Armani, в котором Александр Абдулов снимался в одном из самых известных своих фильмов «Гений», оказался у Лановской? После смерти актера все его вещи хранила мать. Когда и ее не стало, вещи оказались у вдовы брата актера Роберта — Альбины Абдуловой. ПО словам Лановской, у нее всегда были с Альбиной теплые отношения. И та, подарила на память экс-возлюбленной актера его вещь.

Лановская нашла фото мальчика, когда проверяла карманы перед сдачей одежды в химчистку. Виктория в беседе отмечает, что родить от Абдулова мечтали сотни женщин, многие заявляли, что являются матерями его внебрачных детей... Но она сомневается, что актер стал бы носить в потайном месте фото чужого ему ребенка.

И если у звезды российского кино на самом деле были дети от любовниц, почему они лично не заявляют о себе?