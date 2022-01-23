Алферова прокомментировала наличие еще одного внебрачного сына Абдулова

Актриса Ирина Алферова была замужем за Александром Абдуловым на протяжении 17 лет. У пары не было общих детей. Звезда много лет терпела мимолетные интриги супруга, но в один момент он ушел из семьи.

Недавно стало известно, что 34-летний Александр Коваль случайно узнал себя на снимке, который покойный актер хранил в кармане своего пиджака. Сам молодой человек ничего не знал о своем отце и воспитывался матерью. Александр прямо спросил у родительницы, является ли он сыном артиста, на что получил положительный ответ. Якобы во время съемок фильма «Десять негритят» у артиста и матери Коваля, которая работала на площадке художником по костюмам, случился роман.

Теперь молодой человек планирует провести тест на отцовство, хотя он ни на секунду не сомневается в том, что слова матери правда.

Но на момент рождения Александра Абдулов был женат на Ирине Алферовой. Сама актриса коротко прокомментировала возможного внебрачного сына артиста.

«Не знаю ничего и знать не хочу! Это не ко мне», — сказала актриса изданию Blitz.plus.

Алферова тяжело переживала уход Александра из семьи. Женщина была так подавлена, что уволилась из театра и не знала как жить дальше. Самое грустно для нее было то, что экс-супруги даже ни разу не поговорили по душам, а просто разошлись после 17 лет брака в 1993 году. Пережить горе актрисе на тот момент помог новый возлюбленный Сергей Мартынов, за которого она вышла замуж спустя 2 года после развода, и счастлива до сих пор.