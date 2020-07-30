Эшли Грэм показала неидеальную фигуру в рекламе купальников спустя полгода после рождения ребенка

«У многих женщин, с которыми я общаюсь, есть проблемы, связанные с принятием своего тела, им не хватает уверенности. Я хочу, чтобы они поняли, что у всех нас есть те особенности, которые общество призывает нас скрывать, но почему мы должны это делать? Так что я показываю свои и горжусь этим», — цитирует Грэм People. Напомним, что в январе 2020 года одна из самых востребованных плюс-сайз моделей Эшли Грэм впервые стала мамой. Модель родила сына Исаака и рассказала, как это произошло: «Мое тело менялось очень быстро. Мне действительно потребовалось время, чтобы осознать это. У меня было ощущение, будто мое тело захватил инопланетянин. <...> Во время родов Джастин очень хотел быть чем-то полезным, но акушерка сказала ему: что он ничем не модет помочь. Я была в бассейне и в какой-то момент оглянулась. Я увидела, как муж стоит на кухне, режет мясо и посыпает его приправами, потому что это было все, что он мог сделать в тот момент»