Глазами мужа: Эшли Грэм кормит грудью сына и светится от счастья в новой фотосессии, снятой ее супругом
Фото: Instagram
Снимал Эшли в новой фотосессии ее супруг Джастин Эрвин. Позировала мужу модель вместе с четырехмесячным сыном Айзеком. Прошли съемки в семейном особняке Грэм в Небраске, куда они переехали на время пандемии из Нью-Йорка.
«Мое тело менялось очень быстро. Мне действительно потребовалось время, чтобы осознать это. У меня было ощущение, будто мое тело захватил инопланетянин. <...> Во время родов Джастин очень хотел быть чем-то полезным, но акушерка сказала ему: что он ничем не модет помочь. Я была в бассейне и в какой-то момент оглянулась. Я увидела, как муж стоит на кухне, режет мясо и посыпает его приправами, потому что это было все, что он мог сделать в тот момент», — рассказала Эшли в интервью о беременности и родах.
Фото: instagram
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