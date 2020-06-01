Глазами мужа: Эшли Грэм кормит грудью сына и светится от счастья в новой фотосессии, снятой ее супругом

«Мое тело менялось очень быстро. Мне действительно потребовалось время, чтобы осознать это. У меня было ощущение, будто мое тело захватил инопланетянин. <...> Во время родов Джастин очень хотел быть чем-то полезным, но акушерка сказала ему: что он ничем не модет помочь. Я была в бассейне и в какой-то момент оглянулась. Я увидела, как муж стоит на кухне, режет мясо и посыпает его приправами, потому что это было все, что он мог сделать в тот момент», — рассказала Эшли в интервью о беременности и родах.