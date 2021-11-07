Еще блондинка: Филипп Янковский поделился фото юной Оксаны Фандеры в честь ее дня рождения

Кстати, сама именинница тоже поделилась постом в честь дня рождения в закрытом профиле в соцсетях. «Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени. Невозможно жить одним днём… Возможно. И тогда время исчезает. Спасибо, Жизнь, за жизнь, и жизни за нескончаемый, бесконечный хохот», — написала Оксана Фандера.

Отметим, что в звездной семье почти все дни рождения скопились в пределах одного месяца. 10 октября Оксана Фандера поздравляла мужа, опубликовав его детский снимок, а 30 октября отмечал день рождения их сын Иван. И только дочь Лиза празднует день рождения 1 мая.