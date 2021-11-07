Еще блондинка: Филипп Янковский поделился фото юной Оксаны Фандеры в честь ее дня рождения
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Фото: East News Russia
Актер и режиссер Филипп Янковский поделился архивным портретом супруги Оксаны Фандера. Артистка 7 ноября отмечает день рождения, и муж уже в первые минуты этого дня поздравил ее в соцсетях. В подписи режиссер «Статского советника» был лаконичен. «С днем рождения, любимая!», — ограничился коротким поздравлением Янковский. Впрочем, в комментариях его поддержали сын Иван и его супруга Диана Пожарская, актриса Виктория Толстоганова и другие подписчики.
Фолловеры Янковского отметили, что Фандера здсь вышла очень нежной. А кроме того снимок напомнил пользователям о том, насколько ее дочь Лиза похожа на нее.
Кстати, сама именинница тоже поделилась постом в честь дня рождения в закрытом профиле в соцсетях. «Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени. Невозможно жить одним днём… Возможно. И тогда время исчезает. Спасибо, Жизнь, за жизнь, и жизни за нескончаемый, бесконечный хохот», — написала Оксана Фандера.
Отметим, что в звездной семье почти все дни рождения скопились в пределах одного месяца. 10 октября Оксана Фандера поздравляла мужа, опубликовав его детский снимок, а 30 октября отмечал день рождения их сын Иван. И только дочь Лиза празднует день рождения 1 мая.
Фото и видео: @yankovskiyfil/Instagram; East News; Starface