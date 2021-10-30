Блондин с серьезным взглядом: Оксана Фандера поделилась детскими фото Ивана Янковского
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Фото: Starface
Звезда «Союза спасения» и «Текста» Иваня Янковский 30 октября празднует свое 31-летие. Его звездные родители Оксана Фандера и Филипп Янковский поздравили виновника торжества в соцсетях в первые минуты нового дня. А актриса при этом выложила эксклюзивные снимки, сделанные в дошкольный период жизни ее сына.
Фото: @veriga10/Instagram
На кадрах Иван предстал крайне серьезным ребенком. Кроме того выяснилось, что в детстве наследник династии был блондином.
Фото: @veriga10/Instagram
Кстати, сам Филипп выбрал для оформления поздравления более взрослый снимок сына. на котором его сфотографировали со знаменитым дедом.
«Внук, сын, брат, муж, отец, друг, ты — спутник всех, прививка от всех недуг. Спасибо, что состоялся внутри. С Днём Рождения, светлый внутри и снаружи. Любим», — написала Оксана Фандера. К поздравления присоединились Екатерина Стриженова, Мария Миронова и другие подписчики звездной пары.
В последние годы популярность Ивана Янковского растет. Он снялся в полутора десятка фильмов и сериалов, в 2020 году получил премию «Золотой Орел» за роль в фильме «Текст». В 2021 году вышло две ленты с его участием: «Не лечи меня» и «Чемпион мира». Кроме того состоялась премьера сериалов, в которых он сыграл главные роли: «Топи» и «Союз спасения. Время гнева».
Для самого актера минувший год выдался значимым и ииз-за событий личной жизни. Он завел роман с актрисой Дианой Пожарской. А в июне у них родился сын. Мальчика назвали Олегом в честь знаменитого дедушки Ивана Янковского.
Фото и видео: @veriga10, @yankovskiyfil/Instagram; Starface