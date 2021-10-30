Блондин с серьезным взглядом: Оксана Фандера поделилась детскими фото Ивана Янковского

В последние годы популярность Ивана Янковского растет. Он снялся в полутора десятка фильмов и сериалов, в 2020 году получил премию «Золотой Орел» за роль в фильме «Текст». В 2021 году вышло две ленты с его участием: «Не лечи меня» и «Чемпион мира». Кроме того состоялась премьера сериалов, в которых он сыграл главные роли: «Топи» и «Союз спасения. Время гнева».

Для самого актера минувший год выдался значимым и ииз-за событий личной жизни. Он завел роман с актрисой Дианой Пожарской. А в июне у них родился сын. Мальчика назвали Олегом в честь знаменитого дедушки Ивана Янковского.