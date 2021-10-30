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Блондин с серьезным взглядом: Оксана Фандера поделилась детскими фото Ивана Янковского

Актеру Ивану Янковскому исполнился 31 год. В честь этого события его звездная мама Оксана Фандера выложила серию редких снимков. На кадрах будущая звезда «Текста» и «Чемпиона мира» оказался запечатлен в дошкольном возрасте. И при этом предстал на них блондином.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иван Янковский с мамой Оксаной Фандерой

Фото: Starface

Звезда «Союза спасения» и «Текста» Иваня Янковский 30 октября празднует свое 31-летие. Его звездные родители Оксана Фандера и Филипп Янковский поздравили виновника торжества в соцсетях в первые минуты нового дня. А актриса при этом выложила эксклюзивные снимки, сделанные в дошкольный период жизни ее сына.

Иван Янковский в детстве.

Иван Янковский в детстве.

Фото: @veriga10/Instagram

На кадрах Иван предстал крайне серьезным ребенком. Кроме того выяснилось, что в детстве наследник династии был блондином.

Филипп и Иван Янковские, архивное фото.

Филипп и Иван Янковские, архивное фото.

Фото: @veriga10/Instagram

Кстати, сам Филипп выбрал для оформления поздравления более взрослый снимок сына. на котором его сфотографировали со знаменитым дедом.

«Внук, сын, брат, муж, отец, друг, ты — спутник всех, прививка от всех недуг. Спасибо, что состоялся внутри. С Днём Рождения, светлый внутри и снаружи. Любим», — написала Оксана Фандера. К поздравления присоединились Екатерина Стриженова, Мария Миронова и другие подписчики звездной пары.

В последние годы популярность Ивана Янковского растет. Он снялся в полутора десятка фильмов и сериалов, в 2020 году получил премию «Золотой Орел» за роль в фильме «Текст». В 2021 году вышло две ленты с его участием: «Не лечи меня» и «Чемпион мира». Кроме того состоялась премьера сериалов, в которых он сыграл главные роли: «Топи» и «Союз спасения. Время гнева».

Для самого актера минувший год выдался значимым и ииз-за событий личной жизни. Он завел роман с актрисой Дианой Пожарской. А в июне у них родился сын. Мальчика назвали Олегом в честь знаменитого дедушки Ивана Янковского.

Фото и видео: @veriga10, @yankovskiyfil/Instagram; Starface