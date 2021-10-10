Оксана Фандера выложила архивное фото Олега Янковского в честь дня рождения мужа
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Фото: East News Russia
Актриса Оксана Фандера после 30 лет брака с Филиппом Янковским все еще поздравляет супруга с днем рождения в первые минуты праздника. Поздравление для супруга, справляющего 53-летие, появилось на ее странице в соцсетях в полночь. В качестве подписи к посту артистка оставила мини-диалог: «Сделай мне подарок. // — Какой? // — Подари мне День рождения? // — Чей? // — Свой. // — День рождения? // — Десятого октября. // — Какого года? // — Каждого».
И дополнила пост ценным архивным снимком, на котором виновник запечатлен в ранне детстве. Его держит на руках отец Олег Янковский.
Этим же снимком поделился и сам Филипп Янковский, а также наследники звездной четы Лиза и Иван. А вечером вся семья собралась вместе, чтобы поздравить виновника торжества.
Оксана Фандера и Филипп Янковский поженились в 1990 году. В том же году у них родился сын Иван. В 1995 году на свет появилась его сестра Лиза. А в этом году супруги стали бабушкой и дедушкой. Жена Ивана Янковского Диана Пожарская родила первенца, которого в честь знаменитого дедушки назвали Олегом.
Фото и видео: @yankovskiyfil/Instagram; East News; Starface