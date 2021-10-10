Оксана Фандера выложила архивное фото Олега Янковского в честь дня рождения мужа

Актриса Оксана Фандера после 30 лет брака с Филиппом Янковским все еще поздравляет супруга с днем рождения в первые минуты праздника. Поздравление для супруга, справляющего 53-летие, появилось на ее странице в соцсетях в полночь. В качестве подписи к посту артистка оставила мини-диалог: «Сделай мне подарок. // — Какой? // — Подари мне День рождения? // — Чей? // — Свой. // — День рождения? // — Десятого октября. // — Какого года? // — Каждого».

И дополнила пост ценным архивным снимком, на котором виновник запечатлен в ранне детстве. Его держит на руках отец Олег Янковский.