Эпатажный сын Елены Яковлевой расстался с «любовью всей своей жизни»

Еще в октябре прошлого года Денис Шальных демонстрировал публике свои нежные отношения с девушкой по имени Анастасия. Молодой человек заявлял о том, что его избранница самая лучшая, и показывал ее снимки для заставки на телефон. Некоторые даже начали говорить о скорой свадьбе влюбленных, а отношения в итоге просуществовали всего несколько месяцев. «Они расстались. Настя уже встречается с другим парнем, а Денис пока сосредоточен на карьере», — рассказал «СтарХиту» друг Дениса.