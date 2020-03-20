Эпатажный сын Елены Яковлевой расстался с «любовью всей своей жизни»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Еще в октябре прошлого года Денис Шальных демонстрировал публике свои нежные отношения с девушкой по имени Анастасия. Молодой человек заявлял о том, что его избранница самая лучшая, и показывал ее снимки для заставки на телефон. Некоторые даже начали говорить о скорой свадьбе влюбленных, а отношения в итоге просуществовали всего несколько месяцев. «Они расстались. Настя уже встречается с другим парнем, а Денис пока сосредоточен на карьере», — рассказал «СтарХиту» друг Дениса.
Отметим, что ранее сын Елены Яковлевой был в течение двух лет официально женат на студентке Виктории Мельниковой. Ребята тихо расписалась в 2017 году в окружении самых близких людей. Сейчас Денис работает парикмахером в московском барбершопе и... сводит татуировки с лица, которых когда-то набил слишком много.
Фото: Instagram
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