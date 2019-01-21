От скандально известного сына Елены Яковлевой ушла жена после 1,5 лет брака

Единственный сын Елены Яковлевой Денис Шальных, известный множеством татуировок на теле и лице, тайно женился на возлюбленной Виктории Мельниковой летом 2017 года. Тогда пара не позвала на церемонию даже родных, несмотря на то, что актриса вполне приняла невестку и была очень рада за сына. Но семейная жизнь Дениса и Виктории продлилась совсем недолго — недавно девушка ушла от супруга и подала документы на развод.

«Не знаю, что послужило детонатором, но слышала, что Вика заподозрила благоверного в измене. Недоверие, недопонимания, и вот к чему это все привело. В ближайшее время они официально перестанут быть мужем и женой», — рассказал источник, близкий к паре, в интервью журналу StarHit.