От скандально известного сына Елены Яковлевой ушла жена после 1,5 лет брака

Единственный сын Елены Яковлевой Денис Шальных, известный множеством татуировок на теле и лице, тайно женился на возлюбленной Виктории Мельниковой летом 2017 года. Тогда пара не позвала на церемонию даже родных, несмотря на то, что актриса вполне приняла невестку и была очень рада за сына. Но семейная жизнь Дениса и Виктории продлилась совсем недолго — недавно девушка ушла от супруга и подала документы на развод.
«Не знаю, что послужило детонатором, но слышала, что Вика заподозрила благоверного в измене. Недоверие, недопонимания, и вот к чему это все привело. В ближайшее время они официально перестанут быть мужем и женой», — рассказал источник, близкий к паре, в интервью журналу StarHit.
Яковлева также уже прокомментировала развод сына, попросив отнестись к решению Шальных и Мельниковой с пониманием.
Денис Шальных учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но забросил учебу ради занятий музыкой. Сын Елены Яковлевой вместе с друзьями основал группу и сейчас записывает первый альбом. Также в последние несколько месяцев Денис работает в одном из московских барбершопов, где делает модные мужские стрижки, в том числе знаменитостям.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram