logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

От скандально известного сына Елены Яковлевой ушла жена после 1,5 лет брака

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Денис Шальных

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Журналисты узнали, что брак 26-летнего Дениса Шальных потерпел крах из-за его предполагаемых измен.

Единственный сын Елены Яковлевой Денис Шальных, известный множеством татуировок на теле и лице, тайно женился на возлюбленной Виктории Мельниковой летом 2017 года. Тогда пара не позвала на церемонию даже родных, несмотря на то, что актриса вполне приняла невестку и была очень рада за сына. Но семейная жизнь Дениса и Виктории продлилась совсем недолго — недавно девушка ушла от супруга и подала документы на развод.

«Не знаю, что послужило детонатором, но слышала, что Вика заподозрила благоверного в измене. Недоверие, недопонимания, и вот к чему это все привело. В ближайшее время они официально перестанут быть мужем и женой», — рассказал источник, близкий к паре, в интервью журналу StarHit.

Яковлева также уже прокомментировала развод сына, попросив отнестись к решению Шальных и Мельниковой с пониманием.

Денис Шальных учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но забросил учебу ради занятий музыкой. Сын Елены Яковлевой вместе с друзьями основал группу и сейчас записывает первый альбом. Также в последние несколько месяцев Денис работает в одном из московских барбершопов, где делает модные мужские стрижки, в том числе знаменитостям.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Глория из «Дикого ангела» повзрослела и стала настоящей красавицей
«Я похожа на сдобную, вкусную булочку»: располневшая Анита Цой отказывается худеть
69-летняя Алла Пугачева отметила Рождество с друзьями и в эффектных мини-шортах
«Цвет настроения красный»: Ирина Безрукова восхитила поклонников свежим и помолодевшим видом
«Подумайте, как найти мужчину без детей»: Роза Сябитова дала совет одиноким женщинам
Андрей Малахов разорвал дружбу с Викторией Лопыревой из-за ее нового скандального романа