Эпатажный сын Елены Яковлевой рассказал о жестоком избиении: «Не делайте наколки на лице — это опасно»
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Фото: VK сына Елены Яковлевой
Когда сын Елены Яковлевой украшал свое лицо татуировками, он даже не подозревал, как это может повлиять на его жизнь в будущем. Необычная внешность сделала Дениса Шальных знаменитым, в том числе в отрицательном смысле. А недавно — когда молодой мужчина решил избавиться от рисунков на коже — его избили.
«Никогда не делайте наколки на лице! Это очень опасно! А комьюнити агрессивное!!!», — написал Денис на фотографии с заплывшим глазом.
Фото: VK сына Елены Яковлевой
«Хочется плакать от боли и унижения», — добавил он.
Оказалось, что сына Елены Яковлевой избили те, с кем раньше он был единомышленником. Мужчины с татуировками на лицах не одобрили его решения «покинуть семью» и решили провести беседу, подкараулив его возле магазина после первого сеанса в клинике. В сложной ситуации Дениса поддерживает новая девушка по имени Анастасия, с которой он встречается уже несколько месяцев, сообщает «СтарХит» со ссылкой на знакомых сына актрисы.
Фото и видео: instagram
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