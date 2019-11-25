Эпатажный сын Елены Яковлевой рассказал о жестоком избиении: «Не делайте наколки на лице — это опасно»

Когда сын Елены Яковлевой украшал свое лицо татуировками, он даже не подозревал, как это может повлиять на его жизнь в будущем. Необычная внешность сделала Дениса Шальных знаменитым, в том числе в отрицательном смысле. А недавно — когда молодой мужчина решил избавиться от рисунков на коже — его избили.

«Никогда не делайте наколки на лице! Это очень опасно! А комьюнити агрессивное!!!», — написал Денис на фотографии с заплывшим глазом.