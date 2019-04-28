«Ему это неприятно»: Яна Рудковская оправдалась за принуждение сына к «работе»

Тут же под ним разгорелась настоящая дискуссия: одни подписчики отметили, что не стоит оправдываться за то, как она воспитывает ребенка, другие – что мальчику это все равно не нравится, третьи упомянули о сломанной психике Саши.

«Видно, что ему это неприятно.Маме надо. Ему нет»,

«Не вижу смысла оправдываться, зачем кому-то объяснять где и как себя ведет ваш ребёнок», «Он у вас как не живой.Он что то умеет сам или только под вашу диктовку?»,

«Сколько ему заплатили?»,

«Мальчик в цветах, это конечно прям по-рудковски. А у него друзья есть? Или только няньки да мама с тренировками и фотосессиями?»,

«Мальчик вырастет и станет мужчиной но навсегда для всех останется гномом. Да еще со сломанной психикой признаки которой уже на лицо. Удивительно что ребенок может вызывать не умиление, а грусть», - последовали комментарии.