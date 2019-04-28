«Ему это неприятно»: Яна Рудковская оправдалась за принуждение сына к «работе»

Яна Рудковская активно ведет Instagram. В соцсети она показывает практически всю свою жизнь: рабочие моменты, фото с отдыха, семью. У Яны три сына, и младший – 6-летний Саша – мелькает на ее странице чаще остальных детей. Рудковская даже завела для Гном Гномыча, как зовут мальчика дома, отдельную страницу в Instagram.
Фото: Instagram
Однако многим из подписчиков Яны не нравится то, как выглядит Саша на фотографиях: он редко улыбается и выглядит скованным. Фолловеры уверены: мать насильно заставляет сына позировать, когда ребенок этого не хочет. Ее не раз обвиняли в том, что она ведет себя по отношению к Саше жестоко.
«У 6-летнего мальчика должны быть игры и друзья», «Он никогда не улыбается на фотографиях», «Что вы с ним делаете?», - не раз нападали на Рудковскую.
Недавно Яна ошарашила подписчиков признанием, что Саша не будет ходить в школу – учиться будет дома. Она пояснила, что его график тренировок по фигурному плотный, у него есть только 1,5 часа на сон днем. А школу он будет посещать только для аттестации и экзаменов. Тогда это вызвало волну критики подписчиков, которые негодовали, что ребенку, который в столь юном возрасте так много работает, необходима социализация и общение со сверстниками. На что Рудковская ответила, что вечерами Саша играет с детьми из поселка, где они живут.
А несколько дней назад Яна рассказала, что теперь Саша отказывается позировать бесплатно. И во время одной из фотосессий попросил игрушку за свою «работу».
27 мая Яна опубликовала видео, на котором показала, что все не так плохо, как может казаться со стороны. На видео, которое сняли во время подготовки к очередной фотосессии Саша улыбается и даже пытается шалить. «А вот такой Саша @gnomgnomych дома ) шутит и заигрывает ) К вопросу о нашей горячей теме , про съемки )», - подписала она пост (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Тут же под ним разгорелась настоящая дискуссия: одни подписчики отметили, что не стоит оправдываться за то, как она воспитывает ребенка, другие – что мальчику это все равно не нравится, третьи упомянули о сломанной психике Саши.
«Видно, что ему это неприятно.Маме надо. Ему нет»,
«Не вижу смысла оправдываться, зачем кому-то объяснять где и как себя ведет ваш ребёнок», «Он у вас как не живой.Он что то умеет сам или только под вашу диктовку?»,
«Сколько ему заплатили?»,
«Мальчик в цветах, это конечно прям по-рудковски. А у него друзья есть? Или только няньки да мама с тренировками и фотосессиями?»,
«Мальчик вырастет и станет мужчиной но навсегда для всех останется гномом. Да еще со сломанной психикой признаки которой уже на лицо. Удивительно что ребенок может вызывать не умиление, а грусть», - последовали комментарии.
Однако поклонники Яны кинулись в контратаку, чтобы ее защитить.
«Очень Чудесный Мальчик и Мама смотрю и глас радуется;)»,
«Какие злые люди. это не так, это не так. Это жизнь Яны и ее семьи, вы здесь гости, вытирайте ноги, прежде чем заходить на страницу! Будьте добрее!», - написали они.
А вам нравится то, как Яна воспитывает сына?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!