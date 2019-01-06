Яна Рудковская и Евгений Плющенко нежно поздравили сына с шестилетием

Многочисленные поклонники звездной семьи присоединились к поздравлениям: «С Днем Рождения, Сашенька!!! Ты настоящий чемпион! Дальнейших побед!!!», «С днем рождения, малыш! Будь здоров! Успехов тебе во всем!», «Маленький чемпион 👍✊️💪🏻так держать 🙌🏼с днём рождения 💖», «С днём рождения, такой маленький, но такой большой Чемпион 💙🎂🎊🎉расти и будь счастлив!!!», «Поздравляю с днем рождения! Счастья, здоровья, спортивных успехов и удачи, волшебства и шикарных путешествий!», «Здоровья, счастья и всего самого наилучшего! Будь самым сильным! Мы в тебя верим», «У этого мальчика огромное будущее, он далеко пойдёт! С Днём рождения тебя, Сашенька! Самые лучшие, светлые и тёплые пожелания тебе и твоим родителям!».