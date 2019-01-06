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Яна Рудковская и Евгений Плющенко нежно поздравили сына с шестилетием

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Евгения Плющенко

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Саша Плющенко отмечает день рождения.

Январь — поистине праздничный месяц для семьи Евгения Плющенко и Яны Рудковской. 2 января день рождения отмечает продюсер, а 6 января на свет появился Гном Гномыч — так ласково Яна и Евгений называют своего сына Сашу. Сегодня мальчику исполнилось шесть лет, и в честь его дня рождения знаменитые родители опубликовали в Instagram трогательные поздравления имениннику. «С днем рождения, мой маленький сильный чемпион и сладкий ангел!»— написала Яна.

Евгений Плющенко гордится сыном, уверенно покоряющим лед: «С днем рождения, мой чемпион! Будь сильным!».

Многочисленные поклонники звездной семьи присоединились к поздравлениям: «С Днем Рождения, Сашенька!!! Ты настоящий чемпион! Дальнейших побед!!!», «С днем рождения, малыш! Будь здоров! Успехов тебе во всем!», «Маленький чемпион 👍✊️💪🏻так держать 🙌🏼с днём рождения 💖», «С днём рождения, такой маленький, но такой большой Чемпион 💙🎂🎊🎉расти и будь счастлив!!!», «Поздравляю с днем рождения! Счастья, здоровья, спортивных успехов и удачи, волшебства и шикарных путешествий!», «Здоровья, счастья и всего самого наилучшего! Будь самым сильным! Мы в тебя верим», «У этого мальчика огромное будущее, он далеко пойдёт! С Днём рождения тебя, Сашенька! Самые лучшие, светлые и тёплые пожелания тебе и твоим родителям!».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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