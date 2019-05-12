Младший сын Яны Рудковской не будет учиться в школе

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко воспитывают сына-гения. Расписание юного спортсмена настолько плотное, что ему едва удается повозиться с любимыми игрушками пару часов в день, зато на няню и дорогие подарки маме малыш зарабатывает сам. На днях подписчики блога Саши Плющенко поинтересовались, будет ли ему хватать времени на школу.
Мама юного спортсмена ответила: они планируют индивидуальное обучение по школьной программе с репетиторами. «В школу ходить только сдавать экзамены», — пояснила она.
Мнения фолловеров разделились.
Кто-то из них беспокоится за Гнома Гномыча: «То есть полная изоляция от социума», «Нету ни одного видео или фото с друзьями, как играетесь на улице или дома вместе», «Я также училась. На домашнем обучении. А общалась с детьми на занятиях в секции. В итоге я осталась крайне несоциализированной и уже 7 лет прохожу психотерапию. Принимаю себя, но с людьми сходиться так и не умею. И очень вряд ли создам семью. Просто в свое время не прошла школьную социализацию. А это очень важно».
Другие считают решение весьма мудрым: «Самый лучший вариант, подальше от дурного влияния. Сейчас слишком много всего стало доступно», «Моя подруга тоже была на домашнем обучении. В итоге сейчас она очень коммуникабельный и успешный человек»
«Я общаюсь с детьми разных возрастов и со всеми своими одногодками с 9 утра до 17-00 в академии, после — ко мне приходят друзья домой играть из нашего поселка где я живу! Мы играем как дома, так и на улице», — ответила за мальчика мама.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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