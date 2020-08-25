Эмма Малинина показала редкое фото со старшим красавцем-сыном: «Бесконечное счастье»
Фото: www.instagram.com/doktoremmamalinina/
Эмма Малинина показала редкое фото со старшим сыном Антоном, которого усынови Александр Малинин (и дал ему сою фамилию). «Быть мамой взрослого сына — бесконечное счастье. Ему 38, а мне 58. Разница в возрасте длиною в жизнь сокращается, и в один прекрасный день обнаруживаешь рядом замечательного взрослого и надежного друга», — подписала она снимок.
«Никто так не украшает женщину, как идущий рядом взрослый сын!», «Эмма, у вас достойные мужчины рядом! Счастья вам женского и материнского! Пусть в вашей семье будет все гармонично! Очень приятно смотреть на позитивно настроенных людей в наше нелегкое время, спасибо за ваши публикации», «Какой красавец. Да и мама выглядит как его девушка. Эмма, вы умница, прекрасная мама и жена!», «У вас очень красивый сын!», «58?! 40-43, не больше, вы потрясающе выглядите», «Красавец! Весь в маму», — выразили свое мнение подписчики.
Эмма — третья жена Александра Малинина. Первая супруга Инна Курочкина родила ему сына Никиту, Вторая — Ольга Зарубина — дочь Киру (артист не желает с ней общаться), а в браке с Эммой у музыканта родились Устинья и Фрол. И старший Антон, и его дети Арианна и Платон носят фамилию Малинин.
Фото и видео: Instagram Эммы Малининой
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