Эмма Малинина показала редкое фото со старшим красавцем-сыном: «Бесконечное счастье»

«Никто так не украшает женщину, как идущий рядом взрослый сын!», «Эмма, у вас достойные мужчины рядом! Счастья вам женского и материнского! Пусть в вашей семье будет все гармонично! Очень приятно смотреть на позитивно настроенных людей в наше нелегкое время, спасибо за ваши публикации», «Какой красавец. Да и мама выглядит как его девушка. Эмма, вы умница, прекрасная мама и жена!», «У вас очень красивый сын!», «58?! 40-43, не больше, вы потрясающе выглядите», «Красавец! Весь в маму», — выразили свое мнение подписчики.

Эмма — третья жена Александра Малинина. Первая супруга Инна Курочкина родила ему сына Никиту, Вторая — Ольга Зарубина — дочь Киру (артист не желает с ней общаться), а в браке с Эммой у музыканта родились Устинья и Фрол. И старший Антон, и его дети Арианна и Платон носят фамилию Малинин.