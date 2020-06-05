Жена Александра Малинина раскрыла секрет счастливого 30-летнего брака: «Мужчину не нужно переделывать»
Александр и Эмма Малинина счастливы вместе больше 30 лет. Супруги с сыном Фролом и дочерью Устиньей живут в Германии с редкими визитами в Россию. Из-за границы Эмма вышла в эфир с подписчиками и рассказала, как им с мужем удалось сохранить долгие счастливые отношения.
Эмма Малинина в общении с подписчиками отметила, что нужно сразу выбирать человека, который тебя будет во всем устраивать. «Если это будет ваш мужчина, то вы совпадете во взглядах на жизнь, в интересах и во всем остальном, — сказала супруга музыканта. — И тогда мужчину не придется переделывать».
Фото: Starface
В разговоре коснулись и темы воспитания детей и того, кого можно назвать идеальной женщиной. «Идеальной можно назвать ту женщину, которая и внешне красива и имеет богатый внутренний мир», — отметила Эмма Малинина. Ранее она отмечала, что у Александра требовательный вкус: он не потерпел бы рядом с собой некрасивую и неухоженную жену. Поэтому Эмме постоянно приходится его удивлять.
«Девочку воспитывать сложнее, чем мальчика. Сына можно отдать в спорт, внушить, что надо быть сильным, обеспечивать себя. С внутренним миром девочки все сложнее. Нужно соблюсти баланс, чтобы быть девочке и другом, и мамой», — подчеркнула многодетная мать.
До знакомства с Малининым у Эммы уже был сын Антон, а у Малинина было двое детей — сын Никита и дочь Кира. Сейчас все дети в семье Малининых дружны, кроме Киры, которую семья не принимает.
После развода Малинина и Ольги Зарубиной (вторая жена) их дочь воспитывал отчим, который и дал Кире фамилию Евдокимова. Долгое время Дочь Малинина пыталась наладить контакт с ним, признаваясь, что ей не хватает отцовской любви. Но со временем Кира убедилась, что она отцу не нужна.
Фото и видео: Instagram, Starface
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