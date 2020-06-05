Жена Александра Малинина раскрыла секрет счастливого 30-летнего брака: «Мужчину не нужно переделывать»

В разговоре коснулись и темы воспитания детей и того, кого можно назвать идеальной женщиной. «Идеальной можно назвать ту женщину, которая и внешне красива и имеет богатый внутренний мир», — отметила Эмма Малинина. Ранее она отмечала, что у Александра требовательный вкус: он не потерпел бы рядом с собой некрасивую и неухоженную жену. Поэтому Эмме постоянно приходится его удивлять.

«Девочку воспитывать сложнее, чем мальчика. Сына можно отдать в спорт, внушить, что надо быть сильным, обеспечивать себя. С внутренним миром девочки все сложнее. Нужно соблюсти баланс, чтобы быть девочке и другом, и мамой», — подчеркнула многодетная мать.

До знакомства с Малининым у Эммы уже был сын Антон, а у Малинина было двое детей — сын Никита и дочь Кира. Сейчас все дети в семье Малининых дружны, кроме Киры, которую семья не принимает.

После развода Малинина и Ольги Зарубиной (вторая жена) их дочь воспитывал отчим, который и дал Кире фамилию Евдокимова. Долгое время Дочь Малинина пыталась наладить контакт с ним, признаваясь, что ей не хватает отцовской любви. Но со временем Кира убедилась, что она отцу не нужна.