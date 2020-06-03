Отвергнутая дочь Малинина из-за коронавируса пропустила свадьбу в США и впала в депрессию: «Кира на грани!»

Во всем происходящем Ольга Зарубина продолжает винить бывшего мужа Александра Малинина, который отвергает дочь и не хочет с ней общаться. «До 2012 года, когда они впервые встретились, Кира была другим человеком, — пояснила Ольга в студии. — Но после того, как Малинин оттолкнул дочь от себя, у нее начались проблемы с психикой».

Эксперты в студии спросили у Зарубиной, зачем она нападала на бывшего мужа 8 лет назад в программе. «Я не нападала, у нас у всех отключили микрофоны. Кира не могла ему и слова сказать. Говорила только Залукаева Эмма!» — в сердцах выпалила заслуженная артистка.

Психолог посоветовала Ольге Зарубиной отпустить ситуацию, отпустить Малинина из своей жизни, а ему дать возможность все забыть. «Что забыть? Брошенных детей?! — прокричала Ольга.