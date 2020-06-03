Отвергнутая дочь Малинина из-за коронавируса пропустила свадьбу в США и впала в депрессию: «Кира на грани!»
Фото: Instagram
Экс-супруга Александра Малинина стала гостьей ток-шоу «Пусть говорят». В студии она пожаловалась на свою дочь — 34-летнюю Киру. Артистка призналась, что опасается за свою жизнь и за жизнь Киры тоже. Так как девушка впала в депрессию из-за того, что не может вернуться домой в США — из-за коронавируса закрыли все границы. Кира Евдокимова пропустила свадьбу с любимым мужчиной Джошуа, что тоже неблагоприятным образом отпечаталось на ее психике.
Во всем происходящем Ольга Зарубина продолжает винить бывшего мужа Александра Малинина, который отвергает дочь и не хочет с ней общаться. «До 2012 года, когда они впервые встретились, Кира была другим человеком, — пояснила Ольга в студии. — Но после того, как Малинин оттолкнул дочь от себя, у нее начались проблемы с психикой».
Эксперты в студии спросили у Зарубиной, зачем она нападала на бывшего мужа 8 лет назад в программе. «Я не нападала, у нас у всех отключили микрофоны. Кира не могла ему и слова сказать. Говорила только Залукаева Эмма!» — в сердцах выпалила заслуженная артистка.
Психолог посоветовала Ольге Зарубиной отпустить ситуацию, отпустить Малинина из своей жизни, а ему дать возможность все забыть. «Что забыть? Брошенных детей?! — прокричала Ольга.
Фото: Кадр видео
Кира Евдокимова в студии отметила, что она просто хочет вернуться домой в США. «Я пропустила свадьбу. Я хочу обратно, больше не могу находиться здесь», — отметила девушка.
В студии поинтересовались, уверена ли она, что хочет провести всю жизнь с женихом Джошуа. «Да, он мой единственный, родственная душа. Он, как никто, понимает меня. Но в сложившейся ситуации поддерживает маму», — призналась Кира.
Фото: Кадр видео
Ольга Зарубина переживает, что, если ее дочь не угомонится и не будет сдерживать нервы, то ей понадобится профессиональная помощь. «Кира ранимый человек. Таких нельзя отвергать», — в очередной раз сделала она выпад в адрес Малинина, добавив, что трудный характер дочь унаследовала от отца.
Психологи посоветовали Ольге забыть свои женские обиды на бывшего мужа.
Напомним, Ольга Зарубина была второй женой Александра Малинина. Их брак продлился 5 лет. От первой жены у Малинина есть сын Никита, а от нынешней супруги Эммы — сын Фрол и дочь Устинья. Народный артист общается со всеми детьми, кроме Киры — ее он не признает своей.
Эмма Малинина рассказывала, что ее сын от первого брака и Никита Малинин очень дружны с близнецами Фролом и Устиньей. В то же время Эмма во время первой встречи Александра и Киры заявила, что дочь не похожа на отца. «Она не нашей породы, она полная, у нас таких нет», — сказала тогда жена народного артиста.
Кира в свою очередь не отрицает, что ей не хватает отцовской любви, но она уверена, что семья ее не примет.
Фото: Instagram, Natalia Shakhanova/ Global Look press, кадры видео
Видео: Первый канал, Instagram
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