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Эмин Агаларов сошелся с экс-возлюбленной через год после расставания?

Музыкант и Алена Гаврилова объявили о расставании в мае 2020 года, несмотря на общую дочь Афину, и сохранили хорошие отношения ради ребенка. А теперь, судя по всему, пара решила дать своему роману второй шанс.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Эмин Агаларов на прогулке

Фото: @eminofficial

Агаларов и его бывшая возлюбленная, модель Алена Гаврилова, поддерживали хорошие и теплые отношения — вместе ездили на отдых, общались, а в социальных сетях Эмин не скупился на комплименты красавице.

Однако, судя по всему, этим дело не закончилось и они решили попробовать снова. Алена пришла поддержать Эмина на презентации нового проекта под названием «Репутация». И, хотя пара вместе не фотографировалась, они вместе стояли и общались с гостями — об этом пишет Peopletalk со ссылкой на своих инсайдеров. При этом, журналисты отмечают, что вместе они уже давно — около полугода.

Пара пока свое возможное воссоединение не прокомментировала.

Напомним, о расставании с Аленой Эмин объявил весной 2020 года и нашел очень трогательные слова в ее адрес, поблагодарив за за все.

«Я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — писал он.

Фото: Instagram, Global Look press

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