Эмин Агаларов сошелся с экс-возлюбленной через год после расставания?

Агаларов и его бывшая возлюбленная, модель Алена Гаврилова, поддерживали хорошие и теплые отношения — вместе ездили на отдых, общались, а в социальных сетях Эмин не скупился на комплименты красавице.

Однако, судя по всему, этим дело не закончилось и они решили попробовать снова. Алена пришла поддержать Эмина на презентации нового проекта под названием «Репутация». И, хотя пара вместе не фотографировалась, они вместе стояли и общались с гостями — об этом пишет Peopletalk со ссылкой на своих инсайдеров. При этом, журналисты отмечают, что вместе они уже давно — около полугода.