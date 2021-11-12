Эмин Агаларов сошелся с экс-возлюбленной через год после расставания?
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @eminofficial
Агаларов и его бывшая возлюбленная, модель Алена Гаврилова, поддерживали хорошие и теплые отношения — вместе ездили на отдых, общались, а в социальных сетях Эмин не скупился на комплименты красавице.
Однако, судя по всему, этим дело не закончилось и они решили попробовать снова. Алена пришла поддержать Эмина на презентации нового проекта под названием «Репутация». И, хотя пара вместе не фотографировалась, они вместе стояли и общались с гостями — об этом пишет Peopletalk со ссылкой на своих инсайдеров. При этом, журналисты отмечают, что вместе они уже давно — около полугода.
Пара пока свое возможное воссоединение не прокомментировала.
Напомним, о расставании с Аленой Эмин объявил весной 2020 года и нашел очень трогательные слова в ее адрес, поблагодарив за за все.
«Я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — писал он.
Фото: Instagram, Global Look press