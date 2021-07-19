Эмин Агаларов объяснил, почему развелся со второй женой: «Проблема во мне и моем образе жизни»

Второй супругой Агаларова была православная женщина, Алена Гаврилова. Рассказывая о браке и разводе с ней, он отметил, что в паре иногда появляются непримиримые разногласия, которые ведут к кардинальным решениям.

Несмотря на то, что Алена является человеком, с которым легко найти компромисс, сохранить брак не удалось.

«Это проблема во мне, моем образе жизни и моем мировоззрении», – объяснил Агаларов, отмечая, что он хочет, чтобы все было так, как он считает верным, и договориться с ним очень непросто, хотя со стороны многим и кажется, что он человек простой и сговорчивый.

Он отметил, однако, понимает, что рядом с ним непросто, и со своим характером старается работать – помогает ему в этом психолог. Как рассказал Агаларов, специалист направляет его, чтобы ответы на свои вопросы он мог найти сам.

Главной его проблемой остается ревность – хотя Эмин очень старается с этим справиться, решения этой проблемы он пока не нашел.