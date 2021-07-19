passion.ru

Эмин Агаларов объяснил, почему развелся со второй женой: «Проблема во мне и моем образе жизни»

Известный музыкант и предприниматель стал гостем Ксении Собчак в ее новом выпуске шоу «Осторожно, Собчак». Агаларов рассказал о своих разводах и проблемах в отношениях с возлюбленными, своем непростом характере и работе с психологом.
Эмин Агаларов объяснил, почему развелся со второй женой: «Проблема во мне и моем образе жизни»

Первый развод с Лейлой Алиевой дался ему непросто – в основном из-за реакции родственников. Его бывшая супруга – дочь бывшего президента Азербайджана, и известный общественный деятель. Агаларову она родила двоих детей. Своим родителям о разводе он говорить не стал.

«Мне кажется, все мои узнали об этом из СМИ. Включая моих родителей», – признался он.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Эмин Агаларов

Фото: @eminofficial

По словам Эмина, где человек не надеется получить от близких поддержку в сложном вопросе, говорить об этом необязательно.

Его отец наиболее негативно отнесся к этому решению, пытался отговорить сына и был против развода. Однако он отметил, что это жизнь, где бывают разные ситуации.

Второй супругой Агаларова была православная женщина, Алена Гаврилова. Рассказывая о браке и разводе с ней, он отметил, что в паре иногда появляются непримиримые разногласия, которые ведут к кардинальным решениям.

Несмотря на то, что Алена является человеком, с которым легко найти компромисс, сохранить брак не удалось.

«Это проблема во мне, моем образе жизни и моем мировоззрении», – объяснил Агаларов, отмечая, что он хочет, чтобы все было так, как он считает верным, и договориться с ним очень непросто, хотя со стороны многим и кажется, что он человек простой и сговорчивый.

Он отметил, однако, понимает, что рядом с ним непросто, и со своим характером старается работать – помогает ему в этом психолог. Как рассказал Агаларов, специалист направляет его, чтобы ответы на свои вопросы он мог найти сам.

Главной его проблемой остается ревность – хотя Эмин очень старается с этим справиться, решения этой проблемы он пока не нашел.

Фото: Instagram Эмина Агаларова

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!