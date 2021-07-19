Эмин Агаларов объяснил, почему развелся со второй женой: «Проблема во мне и моем образе жизни»
Первый развод с Лейлой Алиевой дался ему непросто – в основном из-за реакции родственников. Его бывшая супруга – дочь бывшего президента Азербайджана, и известный общественный деятель. Агаларову она родила двоих детей. Своим родителям о разводе он говорить не стал.
«Мне кажется, все мои узнали об этом из СМИ. Включая моих родителей», – признался он.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @eminofficial
По словам Эмина, где человек не надеется получить от близких поддержку в сложном вопросе, говорить об этом необязательно.
Его отец наиболее негативно отнесся к этому решению, пытался отговорить сына и был против развода. Однако он отметил, что это жизнь, где бывают разные ситуации.
Второй супругой Агаларова была православная женщина, Алена Гаврилова. Рассказывая о браке и разводе с ней, он отметил, что в паре иногда появляются непримиримые разногласия, которые ведут к кардинальным решениям.
Несмотря на то, что Алена является человеком, с которым легко найти компромисс, сохранить брак не удалось.
«Это проблема во мне, моем образе жизни и моем мировоззрении», – объяснил Агаларов, отмечая, что он хочет, чтобы все было так, как он считает верным, и договориться с ним очень непросто, хотя со стороны многим и кажется, что он человек простой и сговорчивый.
Он отметил, однако, понимает, что рядом с ним непросто, и со своим характером старается работать – помогает ему в этом психолог. Как рассказал Агаларов, специалист направляет его, чтобы ответы на свои вопросы он мог найти сам.
Главной его проблемой остается ревность – хотя Эмин очень старается с этим справиться, решения этой проблемы он пока не нашел.
Фото: Instagram Эмина Агаларова
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