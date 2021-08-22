Эмин Агаларов восхитился бывшей женой в ультрамини

Один из самых завидных холостяков отечественного шоу-бизнеса, предприниматель Эмин Агаларов удивил поклонников. 41-летний бизнесмен и певец отметил лайками некоторые записи своей бывшей супруги Алены Гавриловой в соцсетях, хотя раньше не был замечен в публичном проявлении знаков внимания к ней.

В частности, Агаларов восхитился роликом, в котором Гаврилова предстала в ультракоротком мини-платье на фоне моря.