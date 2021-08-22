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Эмин Агаларов восхитился бывшей женой в ультрамини

Бизнесмен отреагировал на публикацию Алены Гавриловой в соцсетях. 34-летняя экс-супруга Эмина Агаларова поделилась коротким роликом с видами курортного города, в котором она сейчас отдыхает. При этом сама Гаврилова предстала на видео в очень коротком платье из органзы, которое к тому же колыхал ветер. До сих пор поющий предприниматель не проявлял публично чувств к матери своей дочери Афины, как и сама Гаврилова.
Эмин Агаларов восхитился бывшей женой в ультрамини

Один из самых завидных холостяков отечественного шоу-бизнеса, предприниматель Эмин Агаларов удивил поклонников. 41-летний бизнесмен и певец отметил лайками некоторые записи своей бывшей супруги Алены Гавриловой в соцсетях, хотя раньше не был замечен в публичном проявлении знаков внимания к ней.

В частности, Агаларов восхитился роликом, в котором Гаврилова предстала в ультракоротком мини-платье на фоне моря.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Эмин Агаларов отметил лайком публикацию бывшей жены Алены Гавриловой

Фото: Instagram

Напомним, что супруги развелись чуть больше года назад. Пори этом о решении расстаться с женой Агаларов объявил через соцсети в день рождения мамы Алены.

Недавно в интервью Ксении Собчак Эмин Агаларов признался, что второй его брак распался по его вине. Он охарактеризовал себя как человека, который практически никогда не идет на компромисс. По этой и другим причинам Агаларов решил измениться. Он признался, что обратился за помощью к психологу.

Фото и видео: Instagram; Starface

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