Эмбер Херд поделилась редким фото дочери — ей исполнилось полгода
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Фото: Getty Images
Звезда «Аквамена» и «Ромового дневника» Эмбер Херд порадовала поклонников редким фото с дочерью. Уна Пейдж — так зовут наследницу актрисы — появилась на свет 8 апреля 2021 года благодаря суррогатной матери. А теперь ей исполнилось полгода.
«Самые лучшие шесть месяцев моей жизни, самые первые шесть месяцев ее жизни», — подписала снимок Эмбер Херд.
Ранее экс-супруга Джонни Деппа поделилась моментами своих родительских будней. В частности, 35-летняя актриса показала, как делает зарядку и при этом развлекает дочь.
Отметим, что кроме короткого брака с Джонни Деппом за плечами актрисы есть несколько романов: с актером Криспином Гловером, фотографом Тасей Ван Ри и предпринимателем Илоном Маском. При этом рассказав в соцсетях о рождении дочери, артистка заявила, что для нее очень важен тот факт, что она может не иметь супруга для того, чтобы стать матерью и родить ребенка «на собственных условиях».
Фото и видео: @amberheard/Instagram; Getty Images