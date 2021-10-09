Эмбер Херд поделилась редким фото дочери — ей исполнилось полгода

Звезда «Аквамена» и «Ромового дневника» Эмбер Херд порадовала поклонников редким фото с дочерью. Уна Пейдж — так зовут наследницу актрисы — появилась на свет 8 апреля 2021 года благодаря суррогатной матери. А теперь ей исполнилось полгода.

«Самые лучшие шесть месяцев моей жизни, самые первые шесть месяцев ее жизни», — подписала снимок Эмбер Херд.