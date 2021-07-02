35-летняя Эмбер Херд впервые стала матерью
В социальных сетях актриса рассказала своим поклонникам радостную новость — она стала мамой. В ее жизни появилась дочь Уна Пейдж Херд. Как сообщила новоиспеченная мать, малышка появилась на свет еще в апреле.
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Фото: @amberheard
«Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих собственных условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать таким образом об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы. Я надеюсь, что мы придем к тому моменту, когда станет нормальным не хотеть кольца, чтобы иметь кроватку. Часть меня хочет утверждать, что моя личная жизнь никого не касается. Я также понимаю, что характер моей работы заставляет меня взять это под контроль. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она — начало всей моей оставшейся жизни», — написала актриса.
Актриса заявила, что для нее очень важен тот факт, что она может не иметь супруга для того, чтобы стать матерью, и родить ребенка «на собственных условиях».
Напомним, Эмбер Херд не замужем и некоторое время назад оказалась в центре крупного скандала со своим экс-супругом Джонни Деппом, которого обвинила в насилии. Из-за этого актер лишился крупных ролей, а сама Херд столкнулась с хейтом со стороны его поклонников.
Фото: Instagram Эмбер Херд
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