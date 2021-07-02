35-летняя Эмбер Херд впервые стала матерью

«Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих собственных условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать таким образом об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы. Я надеюсь, что мы придем к тому моменту, когда станет нормальным не хотеть кольца, чтобы иметь кроватку. Часть меня хочет утверждать, что моя личная жизнь никого не касается. Я также понимаю, что характер моей работы заставляет меня взять это под контроль. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она — начало всей моей оставшейся жизни», — написала актриса.