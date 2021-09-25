Эмбер Херд показала, как делает зарядку с 5-месячной дочерью вместо гантели
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Фото: Getty Images
Звезда Голливуда Эмбер Херд уже почти полгода наслаждается материнством. В апреле 2021-го суррогатная мать родила ей дочь, которую актриса назвала Уной Пейдж. С первых дней 35-летня экс-супруга Джонни Деппа заботится о ней сама, изредка делясь общими фотографиями. На днях артистка порадовала поклонников снимком, запечатлевшим ее и 5-месячную наследницу во время зарядки.
«Мультизадачная мама», — подписала фото Эмбер Херд. И предстала на снимке держащей в одной руке гантелю а в другой — ребенка.
Учитывая, что комментарии к публикации в соцсетях Эмбер ограничены, хейтеры, появившиеся после суда Херд и Деппа, не смогли раскритиковать актрису за неправильное обращение с дочерью. Комментарии оставили только пара друзей артистки.
Отметим, что Эмбер Херд не замужем. А в посте, где она рассекретила рождение дочери актриса подчеркнула, что для нее очень важен тот факт, что она может не иметь супруга для того, чтобы стать матерью, и родить ребенка «на собственных условиях».
Фото и видео: @amberheard/Instagram; Getty Images