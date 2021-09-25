Эмбер Херд показала, как делает зарядку с 5-месячной дочерью вместо гантели

Звезда Голливуда Эмбер Херд уже почти полгода наслаждается материнством. В апреле 2021-го суррогатная мать родила ей дочь, которую актриса назвала Уной Пейдж. С первых дней 35-летня экс-супруга Джонни Деппа заботится о ней сама, изредка делясь общими фотографиями. На днях артистка порадовала поклонников снимком, запечатлевшим ее и 5-месячную наследницу во время зарядки.

«Мультизадачная мама», — подписала фото Эмбер Херд. И предстала на снимке держащей в одной руке гантелю а в другой — ребенка.