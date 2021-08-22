Елизавета II остановит поток откровений Меган Маркл с помощью суда

Королева Великобритании, впрочем, не планирует препятствовать публикации мемуаров. Но она стремится предотвратить нарушение прав своих родственников. Как сообщает источник таблоида, юристы монаршей семьи консультируются с экспертами в сферах защиты от клеветы и неприкосновенности частной жизни.

Если в новой книге появятся очередные обвинения в адрес членов королевской семьи, не исключено, что Букингемский дворец подаст на принца Гарри в суд.