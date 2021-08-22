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Елизавета II остановит поток откровений Меган Маркл с помощью суда

Юристы монаршей семьи Великобритании готовятся официально предупредить принца Гарри и его супругу о недопустимости новых нападок на высокородных родственников. К столь резкому шагу Елизавету Вторую подтолкнули планы ее внука выпустить мемуары с боле подробным рассказом об изнанке жизни в королевской семье, нежели было показано в скандальном интервью Опре Уинфри. При необходимости королева даже намерена подать иск в суд для защиты чести своей семьи.
Елизавета II остановит поток откровений Меган Маркл с помощью суда

Меган Маркл и принцу Гарри придется более вдумчиво подойти к работе над мемуарами об изнанке жизни в королевской семье Великобритании. Книга герцога Сассекского должна выйти в издательстве Penguin Random House. И в скором времени эта компания получит предупреждение от юристов Букингемского дворца. Аналогичное предупреждение достанется и Гарри с сего супругой. Как пишет The Sun, Елизавета II активизировала юридическую службу, чтобы противостоять потоку новых откровений скандальной пары.

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Меган Маркл и Елизавета II

Фото: Getty Images

Королева Великобритании, впрочем, не планирует препятствовать публикации мемуаров. Но она стремится предотвратить нарушение прав своих родственников. Как сообщает источник таблоида, юристы монаршей семьи консультируются с экспертами в сферах защиты от клеветы и неприкосновенности частной жизни.

Если в новой книге появятся очередные обвинения в адрес членов королевской семьи, не исключено, что Букингемский дворец подаст на принца Гарри в суд.

Источник утонил, что 95-летнюю королеву все больше раздражают высказываемые Гарри обвинения в адрес родственников. Напомним, в марте 2021 года Меган Маркл и принц Гарри дали интервью Опре Уинфри. Помимо прочего чета рассказала о расизме со стороны близких принца Гарри и постоянном третировании Меган при дворе.

Принц Уильям в этом скандале занял сторону семьи, а не брата. Ожидалось, что герцоги смогут помириться на открытии памятника их матери, но этого не произошло. Новый виток напряженных отношений между герцогами Сассекскими и монаршей семьей связан с тем, что крестины рожденной в июне 2021 года дочери пары пройдут в США, а не в Великобритании. При этом представители Виндзоров на церемонию не приглашены.

Фото и видео: Instagram; Getty Images

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