Принц Гарри снова провоцирует скандал с королевской семьей — из-за крестин дочери

В начале лета принц Гарри заявил, что хочет покрестить дочь на родине, в Британии. Однако мнение Меган Маркл, судя по всему, оказалось более весомым, чем традиции королевской семьи — обряд Лилибет, скорее всего, пройдет в США.

Имена крестных держатся в строжайшей тайне, а родственников из Британии на таинство не пригласили, сообщает The Mirror.