Принц Гарри снова провоцирует скандал с королевской семьей — из-за крестин дочери
В начале лета принц Гарри заявил, что хочет покрестить дочь на родине, в Британии. Однако мнение Меган Маркл, судя по всему, оказалось более весомым, чем традиции королевской семьи — обряд Лилибет, скорее всего, пройдет в США.
Имена крестных держатся в строжайшей тайне, а родственников из Британии на таинство не пригласили, сообщает The Mirror.
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Фото: Archewell/Keystone Press Agency
«Сассексы заявили, что намерены делать все по-своему, и постоянно это доказывают», — прокомментировал изданию поступок Меган и Гарри королевский эксперт Ричард Фицуильямс.
Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда герцоги нарушили правила при крещении. Старшего ребенка, сына Арчи, они также крестили без телевидения и журналистов, а на обряде не присутствовала королева Елизавета.
Однако в прошлый раз церемония была проведена в одной из часовен Виндзора, а на этот раз состоится в Калифорнии, на родине Меган Маркл.
Что по этому поводу думают члены королевской семьи, не уточняется.
Фото: Global Look press
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