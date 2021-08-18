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Принц Гарри снова провоцирует скандал с королевской семьей — из-за крестин дочери

По традиции представителей монаршей семьи крестят в Британии, а сам процесс является публичным. Ранее пара уже нарушила ряд правил, покрестив сына Арчи не по канонам. Теперь весь мир ждет церковное таинство его сестры.
Принц Гарри снова провоцирует скандал с королевской семьей — из-за крестин дочери

В начале лета принц Гарри заявил, что хочет покрестить дочь на родине, в Британии. Однако мнение Меган Маркл, судя по всему, оказалось более весомым, чем традиции королевской семьи — обряд Лилибет, скорее всего, пройдет в США.

Имена крестных держатся в строжайшей тайне, а родственников из Британии на таинство не пригласили, сообщает The Mirror.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Меган Маркл

Фото: Archewell/Keystone Press Agency

«Сассексы заявили, что намерены делать все по-своему, и постоянно это доказывают», — прокомментировал изданию поступок Меган и Гарри королевский эксперт Ричард Фицуильямс.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда герцоги нарушили правила при крещении. Старшего ребенка, сына Арчи, они также крестили без телевидения и журналистов, а на обряде не присутствовала королева Елизавета.

Однако в прошлый раз церемония была проведена в одной из часовен Виндзора, а на этот раз состоится в Калифорнии, на родине Меган Маркл.

Что по этому поводу думают члены королевской семьи, не уточняется.

Фото: Global Look press

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