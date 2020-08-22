Елена Ксенофонтова — об избиении 17-летнего сына: «Просто так, развлечения ради»

«Слава Богу , что помогли. Как же это страшно…», «Читала, и мороз по коже. Здоровья сыночку и эмоционального равновесия», «Слава богу, что все обошлось!», «Боже мой, сколько вы натерпелись... сочувствую! Сил вам и скорейшего восстановления мальчику!», «Какой кошмар, звери, здоровья вашему мальчику!», «Очень жаль, что в настоящем времени есть такие жестокие люди. Тимофею здоровья», «Ужасно, что на свете есть такие люди... Искренне желаю Вам больше никогда с таким не столкнуться и найти тех извергов! Рада, что всё закончилось «благополучно" для сына…», — комментируют подписчики Елены Ксенофонтовой.

Напомним, Елена Ксенофонтова родила первенца от продюсера Ильи Неретина — Тимофей появился на свет в 2003 году. После развода с отцом мальчика актриса встретила новую любовь в лице адвоката Александра Рыжих, от которого в 2011 году родила дочь Софью. Эти отношения оказались для Елены весьма болезненными — Ксенофонтова откровенно рассказывала о физическом и психологическом насилии и лишь недавно, после четырех лет судебных тяжб, смогла забрать дочь у бывшего избранника.