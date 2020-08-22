Елена Ксенофонтова — об избиении 17-летнего сына: «Просто так, развлечения ради»
Фото: Instagram/@elena_ksenofontova_official
Звезда театра и кино Елена Ксенофонтова шокировала подписчиков историей, произошедшей с ее сыном несколько недель назад — 17-летнего Тимофея избили. «Почти две недели назад моего сына сильно избили. Просто так, не за что-то, а, видимо, развлечения ради. Двое взрослых (лет 30-35), нетрезвых.. мужчин, на выходе из перехода заприметили подростка и решили... почему бы и нет.. А то как-то скучновато.. Били жестоко. Ногами. В лицо. В результате перелом носа в двух местах, множество гематом, сотрясение, сломанные очки... Их ищут и, надеюсь, найдут. Но пишу я всё это не ради того, чтобы все ахнули и пожалели, а из благодарности. Искренне, от всей души, от всего материнского сердца я хочу поблагодарить молодого человека, который отбил моего сына и довел его до ближайшего торгового центра (к сожалению, я не знаю ни вашего имени, ни координат); врачей скорой помощи и приемного отделения Филатовской больницы; всех врачей и медсестер лор отделения Филатовской больницы; моих родных и близких и просто неравнодушных людей! Спасибо вам за вашу любовь, тепло, молитвы, заботу, профессионализм и свет в ваших душах!!! Спасибо!!!» — рассказала Елена и показала фотографии поправившегося после побоев сына.
«Слава Богу , что помогли. Как же это страшно…», «Читала, и мороз по коже. Здоровья сыночку и эмоционального равновесия», «Слава богу, что все обошлось!», «Боже мой, сколько вы натерпелись... сочувствую! Сил вам и скорейшего восстановления мальчику!», «Какой кошмар, звери, здоровья вашему мальчику!», «Очень жаль, что в настоящем времени есть такие жестокие люди. Тимофею здоровья», «Ужасно, что на свете есть такие люди... Искренне желаю Вам больше никогда с таким не столкнуться и найти тех извергов! Рада, что всё закончилось «благополучно" для сына…», — комментируют подписчики Елены Ксенофонтовой.
Напомним, Елена Ксенофонтова родила первенца от продюсера Ильи Неретина — Тимофей появился на свет в 2003 году. После развода с отцом мальчика актриса встретила новую любовь в лице адвоката Александра Рыжих, от которого в 2011 году родила дочь Софью. Эти отношения оказались для Елены весьма болезненными — Ксенофонтова откровенно рассказывала о физическом и психологическом насилии и лишь недавно, после четырех лет судебных тяжб, смогла забрать дочь у бывшего избранника.
Фото: Instagram/@elena_ksenofontova_official, Global Look Press
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!