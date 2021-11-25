Эксперт объяснил, что поможет Хлебниковой справиться с зависимостью от успокоительных

Он отметил, что подобное лечение обойдется в сумму около 63 тысяч рублей, при условии, что артистка проведет там неделю.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян рассказал «Пятому каналу», сможет ли певица восстановить лицо после полученных травм.

«Ну, 20% — это не страшно. Вот было бы процентов 80-90, тогда идет другой шок и так далее, они умирают. А 20% — это не так страшно. Может, просто ввели в кому, чтобы обрабатывать какое-то время. Потому что это, действительно, очень неприятно».