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Эксперт объяснил, что поможет Хлебниковой справиться с зависимостью от успокоительных

Дана Борисова рассказала, что пострадавшая в огне Марина Хлебникова, которая сейчас находится в медикаментозной коме, была зависима от успокоительных препаратов, нейролептиков и антидепрессантов, которые зачастую запивала алкоголем.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Марина Хлебникова за роялем

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Телеграм-канал «Звездач» опубликовал мнение эксперта – консультанта по вопросам лечения и реабилитации Андрея Горилова, который раскрыл, что может помочь артистке.

«По-хорошему, ее необходимо на данном этапе положить в клинику, сдать анализы, привести ее в чувство. Прокапали бы ее. Далее с ней должны поработать врачи-наркологи и определить, на какой срок понадобится реабилитация. Это можно сделать недобровольно, из клиники она никуда не сбежит, с ней будут врачи-психотерапевты», — рассказал Горилов.

Он отметил, что подобное лечение обойдется в сумму около 63 тысяч рублей, при условии, что артистка проведет там неделю.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян рассказал «Пятому каналу», сможет ли певица восстановить лицо после полученных травм.

«Ну, 20% — это не страшно. Вот было бы процентов 80-90, тогда идет другой шок и так далее, они умирают. А 20% — это не так страшно. Может, просто ввели в кому, чтобы обрабатывать какое-то время. Потому что это, действительно, очень неприятно».

Фото: Global Look press

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