Пластический хирург оценил возможность Хлебниковой восстановить лицо после пожара
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Фото: @marina_hlebnikova_official/Instagram
Доктор Тигран Алексанян рассказал «5-му каналу» о том, что последствия после обгорания вполне поправимы. «Ну, 20% — это не страшно. Вот было бы процентов 80-90, тогда идет другой шок и так далее, они умирают. А 20% — это не так страшно. Может, просто ввели в кому, чтобы обрабатывать какое-то время. Потому что это, действительно, очень неприятно».
Хирург добавил, что певице следует обратиться к комбустиологам — врачам, которые занимаются ожогами тела. Эффективное лечение у специалистов поможет Хлебниковой восстановиться. Понятно, что лицо звезды уже не будет в точности таким же, каким было до трагедии. Но современная медицина ушла далеко вперед, и благодаря новым технологиям доктора сделают все возможное.
«Ничего страшного, с этим борются, делают, восстанавливают», — добавил хирург.
Напомним, что Марина Хлебникова пострадала от пожара в собственной квартире в Москве. В момент возгорания певица находилась в своей комнате на втором этаже своих апартаментов. Ее родители и дочь на тот момент тоже были дома и не пострадали. По предварительным данным пожар начался из-за непотушенной сигареты.
Фото и видео: Instagram