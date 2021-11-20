Пластический хирург оценил возможность Хлебниковой восстановить лицо после пожара

Хирург добавил, что певице следует обратиться к комбустиологам — врачам, которые занимаются ожогами тела. Эффективное лечение у специалистов поможет Хлебниковой восстановиться. Понятно, что лицо звезды уже не будет в точности таким же, каким было до трагедии. Но современная медицина ушла далеко вперед, и благодаря новым технологиям доктора сделают все возможное.

«Ничего страшного, с этим борются, делают, восстанавливают», — добавил хирург.

Напомним, что Марина Хлебникова пострадала от пожара в собственной квартире в Москве. В момент возгорания певица находилась в своей комнате на втором этаже своих апартаментов. Ее родители и дочь на тот момент тоже были дома и не пострадали. По предварительным данным пожар начался из-за непотушенной сигареты.