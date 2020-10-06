Баскетболист Андрей Зубков показал подросшего сына от бывшей жены рыжего Иванушки

Малыша зовут Александр. У мальчика очаровательные длинные светлые волосы, и подписчики остались от него в восторге.

«Какая прелесть», «Какие вы все красивые и счастливые», «Настоящие и без лишней мишуры», — пишут подписчики Андрея.

Множество добрых комментариев всегда появляется и в Instagram самой Марии. Кроме того, подписчики отмечают, что выглядит девушка великолепно — очень ухоженная и подтянутая.

Мария часто выкладывает фотографии и демонстрирует точеную фигуру, несмотря на недавние третьи роды. Иногда девушка шокирует публику чересчур откровенными снимками – недавно она выложила фотографии из бани.

Подобные фотосессии подписчики актрисы и телеведущей осуждают — полагают, что такое поведение в социальных сетях не пристало молодой маме.