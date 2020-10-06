Баскетболист Андрей Зубков показал подросшего сына от бывшей жены рыжего Иванушки
Фото: www.instagram.com/m.a.s.h.a._z/
Мария Зубкова, бывшая супруга Андрея Григорьева-Аполлонова, которого вся Россия знает, как «рыжего из Иванушек», пришла вместе со своим подросшим малышом на игру своего мужа, баскетболиста Андрея Зубкова. Фотографии счастливый отец опубликовал в своем Instagram.
Малыша зовут Александр. У мальчика очаровательные длинные светлые волосы, и подписчики остались от него в восторге.
«Какая прелесть», «Какие вы все красивые и счастливые», «Настоящие и без лишней мишуры», — пишут подписчики Андрея.
Множество добрых комментариев всегда появляется и в Instagram самой Марии. Кроме того, подписчики отмечают, что выглядит девушка великолепно — очень ухоженная и подтянутая.
Мария часто выкладывает фотографии и демонстрирует точеную фигуру, несмотря на недавние третьи роды. Иногда девушка шокирует публику чересчур откровенными снимками – недавно она выложила фотографии из бани.
Подобные фотосессии подписчики актрисы и телеведущей осуждают — полагают, что такое поведение в социальных сетях не пристало молодой маме.
Фото и видео: Instagram Марии Зубковой
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