Бывшая жена «рыжего Иванушки» опубликовала видео своих родов
Фото: Instagram/ @m.a.s.h.a._z
Шесть месяцев назад в семье Зубковых произошло радостное событие - на свет появился сын Саша. Мария регулярно публикует у себя на странице фотографии малыша и других членов семьи. На этот раз счастливая мама и ее супруг - баскетболист Андрей Зубков, решили поделиться с подписчиками видео из роддома.
На трогательных кадрах молодые родители вместе ждут появления на свет своего общего первенца. Андрей также присутствует в родильном зале и морально поддерживает жену во время родов.
«6 месяцев назад родилось наше счастье! Раз муж поделился, то я решила тоже раскрыть вам тайну Рождения , нашего маленького зефирки )) ❤️ Как же быстро летит время!», - подписала кадры Мария.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Подписчики не скрывают своего восторга и умиления.
«Я прям прослезилась!!!! ❤️ Как это круто!!!», «Как же это мило, просто чудо! Реально слезы😊», «Как же это трогательно, вы умничка 🔥, богатыря родили ❤️, счастья и любви вам 🔥❤️», «Красивое видео, красивые родители, молодцы. Бесконечно счастливой и радостной жизни вашей семье. Батя молодец, мама умничка. ❤️👏», - поздравляют супругов подписчики.
Отношения Марии и Андрея Зубковых начались, когда экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова из группы «Иванушки International» еще состояла с ним в браке. После развода, который произошел по обоюдному согласию сторон, в 2019 году баскетболист взял возлюбленную в жены. Годом позже пара объявила, что ждет ребенка. У Марии также есть два сына от экс-супруга - Артемий и Иван.
Фото: Instagram/@m.a.s.h.a._z
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!