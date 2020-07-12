Бывшая жена «рыжего Иванушки» опубликовала видео своих родов

На трогательных кадрах молодые родители вместе ждут появления на свет своего общего первенца. Андрей также присутствует в родильном зале и морально поддерживает жену во время родов.

«6 месяцев назад родилось наше счастье! Раз муж поделился, то я решила тоже раскрыть вам тайну Рождения , нашего маленького зефирки )) ❤️ Как же быстро летит время!», - подписала кадры Мария.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)