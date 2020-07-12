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Бывшая жена «рыжего Иванушки» опубликовала видео своих родов

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Мария с мужем Андреем и сыновьями

Фото: Instagram/ @m.a.s.h.a._z

В двухминутном ролике Мария показала, как они с нынешним супругом баскетболистом Андреем Зубковым встретили прибавление в семействе.

Шесть месяцев назад в семье Зубковых произошло радостное событие - на свет появился сын Саша. Мария регулярно публикует у себя на странице фотографии малыша и других членов семьи. На этот раз счастливая мама и ее супруг - баскетболист Андрей Зубков, решили поделиться с подписчиками видео из роддома.

На трогательных кадрах молодые родители вместе ждут появления на свет своего общего первенца. Андрей также присутствует в родильном зале и морально поддерживает жену во время родов.

«6 месяцев назад родилось наше счастье! Раз муж поделился, то я решила тоже раскрыть вам тайну Рождения , нашего маленького зефирки )) ❤️ Как же быстро летит время!», - подписала кадры Мария.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Подписчики не скрывают своего восторга и умиления.

«Я прям прослезилась!!!! ❤️ Как это круто!!!», «Как же это мило, просто чудо! Реально слезы😊», «Как же это трогательно, вы умничка 🔥, богатыря родили ❤️, счастья и любви вам 🔥❤️», «Красивое видео, красивые родители, молодцы. Бесконечно счастливой и радостной жизни вашей семье. Батя молодец, мама умничка. ❤️👏», - поздравляют супругов подписчики.

Отношения Марии и Андрея Зубковых начались, когда экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова из группы «Иванушки International» еще состояла с ним в браке. После развода, который произошел по обоюдному согласию сторон, в 2019 году баскетболист взял возлюбленную в жены. Годом позже пара объявила, что ждет ребенка. У Марии также есть два сына от экс-супруга - Артемий и Иван.

Фото: Instagram/@m.a.s.h.a._z

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