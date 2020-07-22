Оксана Воеводина умилила фанатов фото с подросшим сыном от экс-короля Малайзии: «Настоящий ангел с кудрями»

«Прекрасный малыш», «Какой он красивый», «Королева», «Настоящий ангел с кудряшками», «Вы оба такие прекрасные», «Счастья вам и малышу», «С принцем», «Какой чудесный мальчик», — последовали комментарии от поклонников Оксаны и Леона.

Напомним, брак россиянки с бывшим монархом Малайзии продлился меньше года. Мухаммад V, который был страстно влюблен в молодую жену, без объяснений выставил ее из дома, когда она уже дала ребенка. Леон родился в мае 2019 года уже в Моске. Что стало причиной разлада между супругами, неизвестно до сих пор. Мухаммад, у которого, кроме Леона, нет детей, отказывается признавать сына.

Историю отношений Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии, читайте на сайте Passion.ru.