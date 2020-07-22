Оксана Воеводина умилила фанатов фото с подросшим сыном от экс-короля Малайзии: «Настоящий ангел с кудрями»
Фото: www.instagram.com/rihanapetra/
«Мисс Москва — 2015» и бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина проводит отпуск с сыном в родном Ростове. Там модель и молодая мать на днях отметила свой 28-й день рождения, а теперь поздравила с маленькой, но знаменательной датой сына Леона.
«Счастливого дня рождения, малыш Лео. 14 месяцев», — подписала Воеводина нежное фото с наследником.
«Прекрасный малыш», «Какой он красивый», «Королева», «Настоящий ангел с кудряшками», «Вы оба такие прекрасные», «Счастья вам и малышу», «С принцем», «Какой чудесный мальчик», — последовали комментарии от поклонников Оксаны и Леона.
Напомним, брак россиянки с бывшим монархом Малайзии продлился меньше года. Мухаммад V, который был страстно влюблен в молодую жену, без объяснений выставил ее из дома, когда она уже дала ребенка. Леон родился в мае 2019 года уже в Моске. Что стало причиной разлада между супругами, неизвестно до сих пор. Мухаммад, у которого, кроме Леона, нет детей, отказывается признавать сына.
Историю отношений Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии, читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram Оксаны Воеводиной
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